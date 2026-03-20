Η Ελληνική εταιρεία που έπιασε το 1 δις ευρώ τζίρο

Σε αυτή τη λίστα, η Autohellas του Ομίλου Βασιλάκη, κατάφερε να περάσει σε μια νέα «πίστα», καταγράφοντας για το 2025 κύκλο εργασιών που έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα του 1 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 1,034 δισ. ευρώ και σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 5%.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Αντίθετα, αποτυπώνει μια πολυεπίπεδη στρατηγική που βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: μισθώσεις, εμπορία αυτοκινήτων και διεθνή παρουσία. Οι δραστηριότητες ενοικίασης, τόσο βραχυχρόνιας όσο και μακροχρόνιας, συνέχισαν να κινούνται με έντονη δυναμική, ενώ και οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων παρέμειναν σε ανοδική τροχιά, έστω και με πιο συγκρατημένο ρυθμό.

