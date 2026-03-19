FMS: Δεν θα εισάγουμε την BAIC

Η πιθανή είσοδος της BAIC στην ελληνική αγορά φαίνεται πως καθυστερεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση της εμπορικής διάθεσης των μοντέλων της. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε εκτενής τεχνικός και θεσμικός έλεγχος των προδιαγραφών που απαιτούνται για την έγκριση τύπου, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κανονική ταξινόμηση αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Από την εξέταση των σχετικών στοιχείων προέκυψε ότι, στη σημερινή φάση, τα οχήματα δεν διαθέτουν το πλήρες σύνολο των τεχνικών και διοικητικών εγγράφων που απαιτούνται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να λάβουν κανονική έγκριση τύπου για ταξινόμηση «χωρίς εξαιρέσεις» στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την στρατηγική του ομίλου μας, θεωρούμε πως η συνεχής προσφυγή σε διαδικασίες εξαιρέσεων για κάθε μοντέλο και κάθε έκδοση ξεχωριστά, προς τις αρμόδιες αρχές, δεν αποτελεί θεσμικά ορθή λύση για τη σταθερή παρουσία ενός κατασκευαστή στην Ελλάδα.

Η στρατηγική και ηθική προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στη συμμόρφωση με το πλήρες θεσμικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές που ισχύουν για όλα τα οχήματα που διατίθενται στη χώρα μας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η υλοποίηση της επένδυσης για την άμεση εμπορική διάθεση των συγκεκριμένων μοντέλων δεν μπορεί να προχωρήσει στην παρούσα χρονική στιγμή, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία της δραστηριότητας.

Παρά ταύτα, η συνεργασία του FMS Group με το BAIC Group παραμένει ενεργή και σε θετικό κλίμα. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν και τον διάλογο και διερευνούν νέες μορφές συνεργασίας και επενδυτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε φάση διαπραγματεύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες κινήσεις και τις πιθανές νέες επενδύσεις θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.



