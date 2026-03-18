Τζερόμ Πάουελ: Το ράλι των τιμών του πετρελαίου θα οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα
Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την αμερικανική οικονομία είναι αβέβαιες είπε ο επικεφαλής της FED σε δηλώσεις του
Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού «βραχυπρόθεσμα» στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ.
«Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την αμερικανική οικονομία είναι αβέβαιες. Βραχυπρόθεσμα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου. Ωστόσο, συμπλήρωσε, είναι «πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί το μέγεθος και η διάρκεια των πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία».
Ο πληθωρισμός ενδέχεται να φθάσει στο 2,7% στο τέλος του 2026, σύμφωνα με προβλέψεις αξιωματούχων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Τον Δεκέμβριο, οι προβλέψεις τους έκαναν λόγο για 2,4%.
Όπως αναμενόταν, η Fed αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%. Από τα δώδεκα μέλη της αρμόδιας επιτροπής, μειοψήφησε μόνο ο Στίβεν Μάιραν που τάχθηκε υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
