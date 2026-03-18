Στον αέρα η περιουσία χιλιάδων ιδιοκτητών γης με φόντο τους δασικούς χάρτες – Τι ισχύει για τις αγωγές του Δημοσίου
Από τη στιγμή που μια έκταση καταχωρείται ως δασική στο Κτηματολόγιο, θεωρείται αυτομάτως περιουσία του Δημοσίου - Ιδιαίτερα οξύ το πρόβλημα στα Χανιά - Έως πότε έχουν παγώσει οι αγωγές του Δημοσίου
Σε αναβρασμό βρίσκονται το τελευταίο διάστημα χιλιάδες ιδιοκτήτες γης ανά την Ελλάδα, των οποίων τα γεωτεμάχια έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά και αυτό, γιατί υπό προϋποθέσεις, αυτά θεωρούνται περιουσία του Δημοσίου.
Το ζήτημα ξεκίνησε με την κύρωση των δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχουν σαφείς τίτλοι ιδιοκτησίας — για παράδειγμα όταν η κυριότητα προκύπτει μέσω χρησικτησίας — η Δασική Υπηρεσία τείνει να αντιμετωπίζει τις εκτάσεις ως δασικές, ιδίως όταν αυτές δεν καλλιεργούνται. Υπό τα παραπάνω, ο αρμόδιος υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την έκταση στο Κτηματολόγιο ως δασική γη και από τη στιγμή που μια έκταση καταχωρείται ως δασική στο Κτηματολόγιο, θεωρείται αυτομάτως δημόσια περιουσία του Δημοσίου.
Βέβαια, αν κάποιος διαθέτει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, προκειμένου να διεκδικήσει την έκταση. Ωστόσο, σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις, με ενστάσεις που έχουν κατατεθεί ήδη από το 2017 και μέχρι σήμερα δεν έχουν εξεταστεί ή εκδικαστεί.
Σε περιοχές, όπως τα Χανιά, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του zarpanews, στον νομό το πρόβλημα θα είναι τεράστιο, καθώς θα χαρακτηριστεί ως «δασική» μια έκταση άνω του 70% του νομού, την ώρα που έχουν υποβληθεί πάνω από 25.000 αντιρρήσεις, οι οποίες εξετάζονται με πολύ αργούς ρυθμούς.
Το θέμα έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση σε μηχανικούς και δικηγόρους ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του μέσου, στις 24 Μαρτίου θα γίνει- με πρωτοβουλία ΤΕΕ τδΚ και δικηγορικού συλλόγου Χανίων – μια ευρεία σύσκεψη στην οποία θα κληθούν όλοι οι δήμαρχοι, οι εκπρόσωποι φορέων και οι βουλευτές του νομού Χανίων ώστε να ενημερωθούν για το θέμα και να κινητοποιηθούν έγκαιρα, προκειμένου να μην χάσουν οι χιλιάδες ιδιοκτήτες τη γη τους.
Μέχρι πότε έχουν παγώσει οι αγωγές του ΔημοσίουΥπενθυμίζεται βέβαια, ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, εισήχθη σε διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε, το «πάγωμα» της διεκδίκησης ακινήτων από το Δημόσιο έως το τέλος Μαΐου, μέχρι να παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρόταση, που θα προσδιορίζει τα κριτήρια, με βάση τα οποία το ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να προχωρά σε αγωγές, λαμβάνοντας υπόψιν και τη νομολογία του Αρείου Πάγου.
Από την πρόσφατη έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εξάγεται ότι το 2023 ασκήθηκαν 857 νέες κτηματολογικές αγωγές, 465 εφέσεις και 179 αναιρέσεις. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ελληνικό Δημόσιο χάνει σχεδόν το 75% των υποθέσεων, που ασκεί έφεση.
