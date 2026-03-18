Τι γίνεται με τον τουρισμό και τις κρατήσεις στην Ελλάδα, το πλεονέκτημα έναντι Αν. Μεσογείου και Εμιράτων
Τα πρώτα μηνύματα για το καλοκαίρι είναι στη μεγάλη εικόνα θετικά, αλλά ο προβληματισμός λόγω Μ. Ανατολής θεωρείται δεδομένος - Μετά το καθολικό Πάσχα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση - Τα πιθανά σενάρια
Την περασμένη εβδομάδα στην Κρήτη, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προσγειώθηκε η πρώτη πτήση τσάρτερ από την Ελβετία, με την περίοδο αυτή, στα μέσα Μαρτίου, να σηματοδοτεί ουσιαστικά και την έναρξη της σεζόν στο νησί για τον μαζικό τουρισμό. Μάλιστα, στον μεγαλύτερο νησιωτικό προορισμό του Αιγαίου φέτος η θερινή σεζόν εκκινεί λίγο νωρίτερα από πέρυσι, με περισσότερες πτήσεις από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, τις δύο πρώτες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα, ενώ αντίστοιχα σε έναν επίσης πολύ δημοφιλή προορισμό που ξεκινά μαζί με την Κρήτη πιο νωρίς, τη Ρόδο, οι πρώτες πτήσεις, πιο μαζικά, έρχονται την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου.
ΑνησυχίαΗ θερινή σεζόν λοιπόν ξεκινά τώρα, με τα πρώτα μηνύματα να είναι μεν στη μεγάλη εικόνα θετικά, αλλά και τον προβληματισμό να είναι δεδομένος, όπως δεδομένο είναι και το πάγωμα στη ροή των νέων κρατήσεων πιο έντονα από την περασμένη εβδομάδα συνεπεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι τουριστικοί φορείς δεν παύουν να επαναλαμβάνουν τις τελευταίες μέρες ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, θεωρώντας ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει περισσότερο μετά το καθολικό Πάσχα, εστιάζουν στην παράμετρο «διάρκεια» της γεωπολιτικής κρίσης και δηλώνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια την ανθεκτικότητά του στις κρίσεις.
