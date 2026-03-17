Eurobank: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 5 ευρώ η Jefferies – Ισχυρές αποδόσεις και διανομές έως το 2028
Διατηρείται η σύσταση buy - Η νέα τιμή στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 45% από τα τρέχοντα επίπεδα - Οι διανομές εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, αυξημένες κατά 75% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία
Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη Eurobank προχώρησε η Jefferies, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς, καθώς βλέπει σαφή βελτίωση των αποδόσεων και σημαντική ενίσχυση των διανομών προς τους μετόχους την επόμενη τριετία.
Η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5 ευρώ, από 4,90 ευρώ προηγουμένως, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου της τάξης του 45% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η αναθεώρηση αυτή βασίζεται κυρίως στη μετακύλιση των αποτιμήσεων στο 2028, αλλά και στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας σε συνδυασμό με αυξημένες επιστροφές κεφαλαίου.
Παρά τις μικρές μειώσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας, περίπου 3% χαμηλότερα κέρδη ανά μετοχή λόγω αυξημένων επενδύσεων, η Jefferies θεωρεί ότι η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Η κεφαλαιακή επάρκεια εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 14,6% το 2028, αφήνοντας επιπλέον περιθώρια για εξαγορές ή ενίσχυση των διανομών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank συνεχίζει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, συνδυάζοντας ισχυρή κερδοφορία, γεωγραφική διαφοροποίηση και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα