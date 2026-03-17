Eurobank: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 5 ευρώ η Jefferies – Ισχυρές αποδόσεις και διανομές έως το 2028

Διατηρείται η σύσταση buy - Η νέα τιμή στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 45% από τα τρέχοντα επίπεδα - Οι διανομές εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, αυξημένες κατά 75% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία