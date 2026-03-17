Eurobank: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 5 ευρώ η Jefferies – Ισχυρές αποδόσεις και διανομές έως το 2028
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eurobank Jefferies

Eurobank: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 5 ευρώ η Jefferies – Ισχυρές αποδόσεις και διανομές έως το 2028

Διατηρείται η σύσταση buy - Η νέα τιμή στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 45% από τα τρέχοντα επίπεδα - Οι διανομές εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, αυξημένες κατά 75% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία

Eurobank: Αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 5 ευρώ η Jefferies – Ισχυρές αποδόσεις και διανομές έως το 2028
Νίκος Μελαχροινός
Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη Eurobank προχώρησε η Jefferies, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς, καθώς βλέπει σαφή βελτίωση των αποδόσεων και σημαντική ενίσχυση των διανομών προς τους μετόχους την επόμενη τριετία.

Η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5 ευρώ, από 4,90 ευρώ προηγουμένως, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου της τάξης του 45% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η αναθεώρηση αυτή βασίζεται κυρίως στη μετακύλιση των αποτιμήσεων στο 2028, αλλά και στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας σε συνδυασμό με αυξημένες επιστροφές κεφαλαίου.

Παρά τις μικρές μειώσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας, περίπου 3% χαμηλότερα κέρδη ανά μετοχή λόγω αυξημένων επενδύσεων, η Jefferies θεωρεί ότι η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Η κεφαλαιακή επάρκεια εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 14,6% το 2028, αφήνοντας επιπλέον περιθώρια για εξαγορές ή ενίσχυση των διανομών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank συνεχίζει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, συνδυάζοντας ισχυρή κερδοφορία, γεωγραφική διαφοροποίηση και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Νίκος Μελαχροινός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

