Γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων και με λιγότερη ταλαιπωρία
Συγκέντρωση εγγράφων, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, φόροι και πληρωμές θα γίνονται πλέον από το γραφείο του συμβολαιογράφου
Αγοραπωλησίες ακινήτων με λιγότερη ταλαιπωρία και πολύ πιο γρήγορη ολοκλήρωση επιχειρεί να φέρει νέο νομοσχέδιο που περιέχει σημαντικές αλλαγές και διευκολύνσεις στις μεταβιβάσεις. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται ο συμβολαιογράφος, ο οποίος αποκτά πολύ πιο ενεργό και διευρυμένο ρόλο στη διαδικασία της συναλλαγής.
Ετσι, θα μπορεί να συγκεντρώνει τα απαραίτητα έγγραφα από τις δημόσιες υπηρεσίες, να υπολογίζει και να εισπράττει φόρους, να παρακρατεί οφειλές προς το Δημόσιο, να διαχειρίζεται τις πληρωμές της συναλλαγής και να ολοκληρώνει την εγγραφή στο Κτηματολόγιο. Στην πράξη, μεγάλο μέρος της διαδικασίας συγκεντρώνεται σε ένα γραφείο, μειώνοντας τον χρόνο, τη γραφειοκρατία και τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου.
Τις αλλαγές αυτές προβλέπει το νομοσχέδιο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης. Με αυτή την παρέμβαση επιχειρεί να απλοποιήσει σημαντικά τις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων και να περιορίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες και οι επαγγελματίες της αγοράς. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο η μεταβίβαση θα μπορεί να ολοκληρώνεται πιο γρήγορα, χωρίς τις πολλαπλές επισκέψεις σε υπηρεσίες που απαιτούνταν μέχρι σήμερα.
