ΜΕΒΓΑΛ: Ετοιμάζει επένδυση 150 εκατ. ευρώ για νέο εργοστάσιο στα Κουφάλια
Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση υπαγωγής του project στις εμβληματικές επενδύσεις – «Εκρηκτική» η ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι στο εξωτερικό – Πέρασε το φράγμα των 200 εκατ. ευρώ ο τζίρος, με τις εξαγωγές να πλησιάζουν το 50%
Στην υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται να προχωρά η ΜΕΒΓΑΛ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή νέου εργοστασίου δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με τον προϋπολογισμό της επένδυσης να εκτιμάται ότι θα φθάσει περίπου τα 150 εκατ. ευρώ.
Το νέο βιομηχανικό συγκρότημα προορίζεται να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, όπως το γιαούρτι και το γάλα, ενώ για το project έχει ήδη υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς των εμβληματικών επενδύσεων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί η υποδομή που θα επιτρέψει στη γαλακτοβιομηχανία να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.
Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η ζήτηση, κυρίως για το γιαούρτι, δοκιμάζει ήδη τα όρια της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας, παρά τις πρόσφατες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στο εργοστάσιο της ΜΕΒΓΑΛ.
