Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών σε Ασία με φόντο τη Μέση Ανατολή, στα 103 δολάρια το Brent
Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών σε Ασία με φόντο τη Μέση Ανατολή, στα 103 δολάρια το Brent
Η διατάραξη της προσφοράς από τον πόλεμο υπερισχύει της αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων, με WTI και Brent να καταγράφουν ισχυρά κέρδη
Ανοδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, επηρεασμένες από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την προσφορά, παρά τις παρεμβάσεις μέσω αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων.
Περί τις 04:30 ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 2,71%, φθάνοντας τα 96,03 δολάρια το βαρέλι, ανακάμπτοντας μετά τη σημαντική πτώση 5,28% που είχε σημειώσει την προηγούμενη συνεδρίαση.
Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο τύπου Brent Βόρειας Θάλασσας ενισχυόταν κατά 2,78%, στα 103 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως κλείσει με πτώση 2,84%.
Παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), οι επενδυτές συνεχίζουν να εστιάζουν στους γεωπολιτικούς κινδύνους, που διατηρούν την ανοδική πίεση στις τιμές.
Περί τις 04:30 ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 2,71%, φθάνοντας τα 96,03 δολάρια το βαρέλι, ανακάμπτοντας μετά τη σημαντική πτώση 5,28% που είχε σημειώσει την προηγούμενη συνεδρίαση.
Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο τύπου Brent Βόρειας Θάλασσας ενισχυόταν κατά 2,78%, στα 103 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως κλείσει με πτώση 2,84%.
Ο ρόλος της Μέσης Ανατολής και της προσφοράςΗ πορεία των τιμών επηρεάζεται άμεσα από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της παγκόσμιας προσφοράς, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις αγορές.
Παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), οι επενδυτές συνεχίζουν να εστιάζουν στους γεωπολιτικούς κινδύνους, που διατηρούν την ανοδική πίεση στις τιμές.
