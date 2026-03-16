10 εντυπωσιακοί ουρανοξύστες που ολοκληρώνονται το 2026
Mεγάλοι πύργοι γραφείων, κατοικιών και τραπεζικών οργανισμών ανεβαίνουν ήδη στον διεθνή αστικό ορίζοντα, υπογράφοντας μια νέα εποχή αρχιτεκτονικής κλίμακας
Έδρα China Merchants Bank, Σενζέν
Στην πόλη Σενζέν της Κίνας ανεγείρεται η νέα έδρα της China Merchants Bank, ένας ουρανοξύστης ύψους 388 μέτρων που κατατάσσεται στην κατηγορία των «supertall» κτιρίων. Το κτίριο σχεδιάστηκε από το βρετανικό γραφείο Foster + Partners, ένα από τα πιο επιδραστικά διεθνώς στον σχεδιασμό μεγάλων ουρανοξυστών. Η εξωτερική του μορφή χαρακτηρίζεται από γεωμετρικά πάνελ χάλυβα και γυαλιού που παραπέμπουν στην παραδοσιακή κινεζική τέχνη της αναδίπλωσης χαρτιού.
Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ, Βαγδάτη
Στις όχθες του ποταμού Τίγρη στη Βαγδάτη ολοκληρώνεται το νέο κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράκ, ύψους 170 μέτρων. Το έργο σχεδιάστηκε από το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Zaha Hadid Architects, που συνεχίζει την κληρονομιά της διάσημης αρχιτέκτονα Ζάχα Χαντίντ. Ο πύργος διαθέτει έναν εντυπωσιακό εξωτερικό δομικό «σκελετό» που στρέφεται γύρω από τον όγκο του κτιρίου και υψώνεται πάνω από μια μεγάλη βάση που καταλαμβάνει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Η μορφή του εμπνέεται από τις αντανακλάσεις του φωτός στα κύματα του ποταμού.
