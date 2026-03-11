Τέλος τα λεφτά για τα ηλεκτρικά

Ωστόσο, τα διαθέσιμα κονδύλια φαίνεται ότι φτάνουν πλέον στα όριά τους, δημιουργώντας νέο τοπίο για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2024 και αποτέλεσε την τρίτη φάση του κρατικού σχεδίου για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Ο αρχικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε περίπου στα 33 εκατ. ευρώ, ποσό που στη συνέχεια αυξήθηκε σταδιακά, ξεπερνώντας τα 57 εκατ. ευρώ μετά από επιπλέον χρηματοδότηση.

Η επιδότηση κάλυπτε ένα σημαντικό μέρος του κόστους αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, οι ιδιώτες μπορούσαν να λάβουν οικονομική ενίσχυση για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού Ι.Χ., ενώ υπήρχαν επιπλέον μπόνους για απόσυρση παλιού οχήματος, εγκατάσταση οικιακού φορτιστή ή για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως νέοι έως 29 ετών, οικογένειες με πολλά παιδιά ή άτομα με αναπηρία.