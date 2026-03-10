Γιατί οι μαύρες κάλτσες μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα μέσα στο αεροπλάνο
Γιατί οι μαύρες κάλτσες μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα μέσα στο αεροπλάνο
Έμπειρος αεροσυνοδός εξηγεί γιατί ακόμη και το χρώμα των καλτσών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε πτήσεις, ιδιαίτερα τη νύχτα, ενώ οι κάλτσες συμπίεσης κερδίζουν έδαφος για άνεση
Σύμφωνα με έναν έμπειρο αεροσυνοδό, ακόμη και μια λεπτομέρεια όπως το χρώμα της κάλτσας μπορεί να προκαλέσει απρόσμενες δυσκολίες μέσα σε ένα αεροπλάνο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πτήσεις μεγάλης διάρκειας.
Η εμπειρία ενός αεροσυνοδού με δεκαετίες υπηρεσίας
Ο Κρις Μέιτζορ, Βρετανός αεροσυνοδός με περίπου 25 χρόνια εμπειρίας στις πτήσεις, έχει εργαστεί σε κάθε είδους δρομολόγια, από σύντομα ευρωπαϊκά ταξίδια μέχρι υπερατλαντικές διαδρομές που φτάνουν ακόμη και τις 14 ώρες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Η εμπειρία ενός αεροσυνοδού με δεκαετίες υπηρεσίας
Ο Κρις Μέιτζορ, Βρετανός αεροσυνοδός με περίπου 25 χρόνια εμπειρίας στις πτήσεις, έχει εργαστεί σε κάθε είδους δρομολόγια, από σύντομα ευρωπαϊκά ταξίδια μέχρι υπερατλαντικές διαδρομές που φτάνουν ακόμη και τις 14 ώρες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα