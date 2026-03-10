Καύσιμα: Προς τα 2 ευρώ και βλέπουμε
Η έντονη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και η άνοδος της τιμής του Brent δημιουργούν νέα πίεση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την μέση τιμή της αμόλυβδης να πλησιάζει τα 2 ευρώ το λίτρο τις επόμενες ημέρες.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, με τις τιμές να καταγράφουν έντονη ανοδική πορεία τις τελευταίες ημέρες. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που προκαλεί ανησυχία στις αγορές και δημιουργεί πιέσεις σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα.
