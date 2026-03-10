Καύσιμα: Προς τα 2 ευρώ και βλέπουμε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Προς τα 2 ευρώ και βλέπουμε

Η έντονη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και η άνοδος της τιμής του Brent δημιουργούν νέα πίεση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την μέση τιμή της αμόλυβδης να πλησιάζει τα 2 ευρώ το λίτρο τις επόμενες ημέρες.

Καύσιμα: Προς τα 2 ευρώ και βλέπουμε

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, με τις τιμές να καταγράφουν έντονη ανοδική πορεία τις τελευταίες ημέρες. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που προκαλεί ανησυχία στις αγορές και δημιουργεί πιέσεις σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης