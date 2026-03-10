Η αλήθεια πίσω από το γιατί δουλεύουμε ολοένα και περισσότερο
Η αλήθεια πίσω από το γιατί δουλεύουμε ολοένα και περισσότερο
Η δημογραφική γήρανση, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η αβεβαιότητα των συντάξεων οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους σε μια «μακρύτερη καριέρα»
Για πολλές δεκαετίες η ζωή των ανθρώπων στον ανεπτυγμένο κόσμο ακολουθούσε μια σχεδόν σταθερή διαδρομή. Σπουδές στη νεότητα, εργασία στη μέση ηλικία και συνταξιοδότηση γύρω στα 60 ή 65. Ήταν ένα κοινωνικό στερεότυπο που επαναλήφθηκε τόσες φορές, μέχρι που έμοιαζε ακλόνητο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, αλλάζει με εντυπωσιακή ταχύτητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται πολύ πέρα από την ηλικία που κάποτε θεωρούνταν το φυσικό τέλος της επαγγελματικής ζωής.
Η αλλαγή είναι τόσο μεγάλη ώστε αρκετοί οικονομολόγοι μιλούν πλέον για μια νέα φάση του εργασιακού κύκλου: μια περίοδο «μετασυνταξιοδοτικής εργασίας», στην οποία η επαγγελματική δραστηριότητα δεν σταματά, αλλά απλώς μετασχηματίζεται.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αλλαγή είναι τόσο μεγάλη ώστε αρκετοί οικονομολόγοι μιλούν πλέον για μια νέα φάση του εργασιακού κύκλου: μια περίοδο «μετασυνταξιοδοτικής εργασίας», στην οποία η επαγγελματική δραστηριότητα δεν σταματά, αλλά απλώς μετασχηματίζεται.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα