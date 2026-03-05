Οι Ιάπωνες είναι τελειομανείς – Αυτά είναι τα βραβεία καλύτερης γραφικής ύλης

Η γραφική ύλη στην Ιαπωνία είναι κάτι παραπάνω από απλά στυλό και σημειωματάρια, είναι καινοτομία, αισθητική και προσοχή στη λεπτομέρεια