Πετρέλαιο: Άλμα 3% στις τιμές καθώς ο πόλεμος απειλεί τις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο την Πέμπτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.

Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου

Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,44 δολάρια ή περίπου 3%, φθάνοντας στα 83,84 δολάρια το βαρέλι στις 07:22 GMT, καταγράφοντας πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση ανόδου.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 3,27%, φτάνοντας τα 77,10 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές ενέργειας παραμένουν ιδιαίτερα νευρικές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον κίνδυνο διαταραχών στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή. Αναλυτές σημειώνουν ότι οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στη διέλευση φορτίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η σύγκρουση εισέρχεται πλέον στην έκτη ημέρα της, ενώ παράλληλα στην Ουάσιγκτον απορρίφθηκαν προσπάθειες για παύση των αμερικανικών επιθέσεων.

Παράλληλα, ιρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει δεξαμενόπλοια εντός ή κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Εκρήξεις καταγράφηκαν κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά του Κουβέιτ, σύμφωνα με το United Kingdom Maritime Trade Operations, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Πίεση στην παραγωγή και στις εξαγωγές

Η γεωπολιτική κρίση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την παραγωγή και τις εξαγωγές ενέργειας στην περιοχή.

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού στον OPEC, μείωσε την παραγωγή του κατά περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως λόγω έλλειψης αποθηκευτικών δυνατοτήτων και δυσκολιών στις εξαγωγές.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ — ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο — κήρυξε κατάσταση force majeure (σ.σ.: «ανωτέρα βία»: νομική ρήτρα που απαλλάσσει τα μέρη από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όταν απρόβλεπτα εξωτερικά γεγονότα καθιστούν την εκπλήρωση αδύνατη) στις εξαγωγές LNG. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η επιστροφή στα κανονικά επίπεδα παραγωγής ενδέχεται να χρειαστεί τουλάχιστον έναν μήνα.

Εμπλοκή της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο

Η κρίση έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, περίπου 200 πλοία — μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια πετρελαίου, LNG carriers και φορτηγά πλοία — παραμένουν αγκυροβολημένα ανοικτά των ακτών μεγάλων παραγωγών όπως το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Εκατοντάδες ακόμη πλοία βρίσκονται εκτός του Στενού του Ορμούζ, αδυνατώντας να προσεγγίσουν λιμάνια της περιοχής.

Παρέμβαση της Κίνας στις αγορές καυσίμων

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Κίνας ζήτησε από εγχώριες εταιρείες να αναστείλουν την υπογραφή νέων συμβολαίων εξαγωγής διυλισμένων καυσίμων και να προσπαθήσουν να ακυρώσουν ήδη προγραμματισμένες αποστολές, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι το Πεκίνο προετοιμάζεται για πιθανές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τις εμπορικές ροές και την προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.