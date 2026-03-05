Aυτά είναι τα εντυπωσιακά γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
Aυτά είναι τα εντυπωσιακά γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
Από το MetLife στη Νέα Υόρκη ως το Azteca στην Πόλη του Μεξικού, τα γήπεδα που θα γράψουν ποδοσφαιρική ιστορία
Η εικόνα είναι πολύ γνώριμη στους ποδοσφαιρόφιλους, την περιμένουν με αγωνία κάθε τέσσερα χρόνια. Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ όπως συνηθίζεται να το αποκαλούν οι Έλληνες, κανείς δεν ξέρει αν είναι το καλύτερο σε ποιότητα αγώνων και πολλά γκολ, αλλά έχει ήδη πάρει τη σφραγίδα του πιο χορταστικού και εκτετεμένου όλων των εποχών: Τρεις οικοδέσποινες, 48 ομάδες, 104 αγώνες σε 16 διαφορετικά γήπεδα, τέσσερις αριθμοί-ρεκόρ.
Το ρεκόρ εισιτηρίων αυτή η διοργάνωση το έχει ήδη στο τσεπάκι. Οι 16 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά που θα φιλοξενήσουν τα ματς από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου 2026 έχουν ήδη επιλεγεί, όπως φυσικά και τα γήπεδα, στο χορτάρι των οποίων θα γραφτεί ποδοσφαιρική ιστορία. H διαδικασία δεν ήταν εύκολη, ούτε απλή. Ακριβώς 42 διαφορετικές πόλεις στις τρεις μεγάλες χώρες, με γήπεδα λειτουργικά και μεγάλα σε χωρητικότητα (πάνω από 45.000 θέσεις) έκαναν αίτηση για να συμπεριληφθούν στο κολοσσιαίο πρότζεκτ.
