Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης: Πώς διαμορφώνονται βενζίνη και ντίζελ στην ελληνική αγορά

Η ένταση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου - Σήμα για τσουχτερά τιμολόγια ρεύματος από τον Απρίλιο δίνει η χονδρεμπορική - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ και πιθανές επιβαρύνσεις σε καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα τις επόμενες εβδομάδες