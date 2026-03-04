Η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ για ανασφάλιστα ΙΧ, ΚΤΕΟ και ακινησία: Τι προβλέπει για ελέγχους, διασταυρώσεις και πρόστιμα
Σε δύο σταθερούς κύκλους τον χρόνο οι έλεγχοι - Τυποποιημένο πρόστιμο, επανέλεγχος στο τρίμηνο και διπλή «καμπάνα» στην υποτροπή
Μάρτιος και Αύγουστος γίνονται οι μήνες των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για ανασφάλιστα οχήματα, ΚΤΕΟ και ακινησία, μετά την απόφαση Α.1052/2026 που οργανώνει σε δύο σταθερούς κύκλους τον χρόνο τους ελέγχους.
Η ΑΑΔΕ προχωρά σε μαζικές «σαρώσεις» δεδομένων από τα διασυνδεδεμένα μητρώα, ενώ παράλληλα τυποποιεί πλήρως την πράξη επιβολής προστίμου, καθορίζοντας με ακρίβεια τι θα γράφει το «ραβασάκι» και πώς θα ενεργοποιούνται οι κυρώσεις.
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με ημερομηνία αναφοράς μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και του Αυγούστου κάθε έτους. Δηλαδή δύο κεντρικές «σαρώσεις» δεδομένων ετησίως, με αξιοποίηση στοιχείων από τα διασυνδεδεμένα μητρώα.
Αν από τη διασταύρωση προκύψει παράβαση – είτε αφορά ανασφάλιστο όχημα, είτε μη διενέργεια ΚΤΕΟ, είτε όχημα σε δηλωμένη ακινησία που δεν πληροί τις προϋποθέσεις – εκδίδεται πράξη επιβολής προστίμου. Η απόφαση ορίζει πλέον με ακρίβεια τι θα γράφει αυτό το έγγραφο. Περιλαμβάνει τον αριθμό κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος, τα στοιχεία και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών, το ποσό του προστίμου, τη νομική βάση, καθώς και σαφή αναφορά στις συνέπειες μη συμμόρφωσης.
Από την κοινοποίηση της πράξης ξεκινά να «τρέχει» το χρονοδιάγραμμα. Αν εντός τριών μηνών, σε νέο ηλεκτρονικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η παράβαση συνεχίζεται, ενεργοποιούνται οι επόμενες κυρώσεις, όπως η αφαίρεση άδειας και πινακίδων όπου προβλέπεται. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε τρία χρόνια, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η απόφαση στο θέμα της ευθύνης των συνιδιοκτητών. Η πράξη επιβολής θα αναφέρει ρητά ότι η ευθύνη είναι αλληλέγγυα και «εις ολόκληρον». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, αν ένα όχημα ανήκει σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα, η διοίκηση μπορεί να αναζητήσει ολόκληρο το ποσό του προστίμου από οποιονδήποτε από αυτούς και όχι μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής του. Δεν εξετάζεται ποιος χρησιμοποιούσε το όχημα ή ποιος «έφταιγε» για τη μη ασφάλιση, το ΚΤΕΟ ή την παράβαση ακινησίας· όλοι θεωρούνται συνυπεύθυνοι για το σύνολο της οφειλής.
Στο ίδιο έγγραφο θα περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία αμφισβήτησης. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος που θεωρεί ότι η διασταύρωση είναι λανθασμένη έχει περιθώριο δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση για να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στο gov.gr για τον διασταυρωτικό έλεγχο οχημάτων, με χρήση των προσωπικών κωδικών. Στην ένσταση μπορούν να επισυναφθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή αποδεικτικό ΚΤΕΟ.
Η διοίκηση οφείλει να εξετάσει την ένσταση και να εκδώσει απόφαση εντός τριάντα ημερών. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το πρόστιμο διαγράφεται. Αν απορριφθεί ή δεν υποβληθεί εντός προθεσμίας, η πράξη παραμένει σε ισχύ και ακολουθεί η διαδικασία είσπραξης και, όπου προβλέπεται, ο επανέλεγχος του τριμήνου με τις αντίστοιχες συνέπειες.
