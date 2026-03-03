Wall Street: Στροφή στο ταμπλό με περιορισμό απωλειών μετά την παρέμβαση Τραμπ

Το αρχικό δραματικό sell-off σταδιακά περιορίστηκε, αν και οι δείκτες παρέμειναν στο κόκκινο - Άνοδος για τον δείκτη φόβου - Το ράλι του μαύρου χρυσού έφερε κέρδη στις μετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών