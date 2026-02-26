«Ας κάνουμε τον… Κινέζο»: Μήπως έχουμε αρχίσει να αποκτούμε κινεζικές συνήθειες;
«Ας κάνουμε τον… Κινέζο»: Μήπως έχουμε αρχίσει να αποκτούμε κινεζικές συνήθειες;

Πώς ένα βίντεο στο TikTok έκανε viral τον κινεζικό τρόπο ζωής και πυροδότησε το διεθνές φαινόμενο #BecomingChinese

«Ας κάνουμε τον… Κινέζο»: Μήπως έχουμε αρχίσει να αποκτούμε κινεζικές συνήθειες;
Περισσότερες από 20 εκατομμύρια προβολές έχει συγκεντρώσει στο TikTok το hashtag #BecomingChinese, η τάση που έγινε viral και αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον χρηστών σε όλο τον κόσμο για πτυχές της κινεζικής κουλτούρας. Ζεστό νερό ή τσάι στη θέση του καφέ, παντόφλες αποκλειστικά για το σπίτι, Τάι Τσι, μαγειρεμένα λαχανικά αντί για ωμές σαλάτες, Baduanjin και όχι έντονη γυμναστική: πρόκειται για καθημερινές συνήθειες που συνδέονται με τον κινεζικό τρόπο ζωής και πλέον υιοθετούνται από χιλιάδες ανθρώπους μέσα από βίντεο και αναρτήσεις.


