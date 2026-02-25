Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου, πώς θα δείτε αν κερδίσατε
Ένας τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ - Πού θα δείτε τους λαχνούς σας
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας για τον μήνα Φεβρουάριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.
Η κλήρωση εφαρμόζει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της φορολοταρίας, σύμφωνα με το οποίο κάθε μήνα αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:
-1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
-5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ
-50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ
-500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ
- Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει
-Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Πριν από κάθε κλήρωση, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) εφαρμογή όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν τον αριθμό των λαχνών που τους αντιστοιχούν. Η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.
