Ψυχρολουσία μετά το χθεσινό πάρτι στο Χρηματιστήριο, πήραν ρεβάνς οι πωλητές

Στο στόχαστρο των πωλητών ξανά οι τράπεζες

Εταιρικά αποτελέσματα και rebalancing FTSE στο επίκεντρο

Ελεγχόμενη διόρθωση στις διεθνείς αγορές

Ισχυρές μεταπτώσεις καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο «έσβησε» το μεγαλύτερο μέρος των κερδών +3,3% που αποκόμισε την Τετάρτη (18/2). Οι πωλητές πήραν ξανά την «σκυτάλη», οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η μεταβλητότητα στην εγχώρια αγορά, κάτι που, σύμφωνα με αναλυτές, οφείλεται στις εκροές των ξένων επενδυτών.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (19/2), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 51,74 μονάδες ή -2,22% και έκλεισε στις 2.275,70 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.270,70 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.320,80 μονάδες. Επανήλθε σε πτωτικό έδαφος (-1,69%) εντός του Φεβρουαρίου και η φετινή απόδοση διαμορφώνεται πλέον σε +7,31%.Οι τράπεζες δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις στο ταμπλό, χάνοντας πάνω από -3%, μετά το «άλμα» +5% που κατέγραψαν την Τετάρτη. Ισχυρή πτώση σημείωσε και η ΔΕΗ, παρόλο που οι αναλυτές είναι καθησυχαστικοί σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει στις ενεργειακές μετοχές το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης Μελόνι. Στο «κόκκινο» έκλεισε η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών του ΧΑ. Ελάχιστοι τίτλοι απέδρασαν με κέρδη, με την ΕΧΑΕ να ξεχωρίζει λόγω των αποτελεσμάτων που δημοσίευσε χθες για την περσινή χρήση. Στους θετικούς πρωταγωνιστές και η Σαράντης, η οποία έριξε το «φράγμα» των 15 ευρώ και έκλεισε σε υψηλό 8 ετών (Μάιος 2018).Απώλειες -3,11% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.612,33 μονάδες, διορθώνοντας μετά το χθεσινό +5%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -2,31% στις 5.797,24 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,91% στις 2.750,48 μονάδες.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 244,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,13 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 40,3 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η ΕΤΕ με 34,9 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 156,94 δισ. ευρώ. Πτώση σημείωσαν 103 μετοχές, κέρδη 17, ενώ 7 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -4,39% στα 3,72 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-4,26% στα 8,18 ευρώ), η Εθνική (-2,74% στα 14,395 ευρώ) και η Eurobank (-2,5% στα 3,98 ευρώ). Η CrediaBank έχασε -3,48% στο 1,332 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -2,07% στα 9,46 ευρώ και η Optima bank -0,51% στα 9,7 ευρώ.Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες άνω του -3% κατέγραψαν η ΔΕΗ (-3,74% στα 18,26 ευρώ), η Aegean (-3,62% στα 13,84 ευρώ) και η ElvalHalcor (-3,13% στα 4,65 ευρώ). Πάνω από -2% έχασαν ο ΔΑΑ (-2,99% στα 11,37 ευρώ), η Cenergy (-2,81% στα 20,75 ευρώ), η Lamda Development (-2,51% στα 7 ευρώ), η Aktor (-2,39% στα 10,62 ευρώ) και η Jumbo (-2,22% στα 24,7 ευρώ). Με πτώση άνω του -1% ακολούθησαν η Metlen (-1,55% στα 35,5 ευρώ), η Motor Oil (-1,42% στα 36 ευρώ), ο ΟΠΑΠ (-1,23% στα 16,1 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (-1,01% στα 54 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Σαράντης ενισχύθηκε κατά +1,88% και έκλεισε στα 15,14 ευρώ, που συνιστούν ρεκόρ 8ετίας (Μάιος 2018).Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν η Qualco (-4,57% στα 5,745 ευρώ), η Κρι Κρι (-3,52% στα 23,3 ευρώ) και η Dimand (-3,16% στα 12,25 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -2% υποχώρησαν η ΑΒΑΞ (-2,99% στα 3,24 ευρώ), η Intracom Holdings (-2,92% στα 3,32 ευρώ), η Ελλάκτωρ (-2,9% στο 1,272 ευρώ), η Bally’s Intralot (-2,87% στο 0,949 ευρώ), η Noval Property (-2,46% στα 2,78 ευρώ) και η Profile (-2,01% στα 7,3 ευρώ). Με απώλειες άνω του -1% ακολούθησαν η Ideal (-1,86% στα 5,81 ευρώ), η Austriacard (-1,55% στα 7,6 ευρώ), η Alter Ego Media (-1,48% στα 5,995 ευρώ), η Quest (-1,29% στα 6,87 ευρώ), η Autohellas (-1,23% στα 12,8 ευρώ) και ο ΟΛΠ (-1,04% στα 38,1 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η ΕΧΑΕ κινήθηκε ανοδικά κατά +2,09% και έκλεισε στα 6,35 ευρώ, με ώθηση από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες.Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ για την χρήση 2025, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά +58,9% (86,3 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη κατά +82,7% (31,6 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 42,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +78,1%. Παράλληλα, η διοίκηση αναμένεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή.Τα οικονομικά μεγέθη τους θα ανακοινώσουν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Ideal Holdings. Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Premia Properties.Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα έχουν προηγηθεί τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναθεώρησης στους δείκτες του FTSE (FTSE All World Semi-Annual Index Review). Όσες αλλαγές προκύψουν, θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 20ής Μαρτίου. Με βάση την τελευταία αναθεώρηση, ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει 29 ελληνικές μετοχές.Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η Wall Street, αν και η μεταβλητότητα παραμένει. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, που δημοσιεύθηκαν χθες, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το κλίμα διχασμού που επικρατεί στις τάξεις των αξιωματούχων σχετικά με τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσουν. Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή. Διορθώνουν ελαφρώς σήμερα οι βασικοί δείκτες, κινούμενοι μεταξύ -0,2% και -0,5%.Ελεγχόμενες πιέσεις δέχονται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την χθεσινή εντυπωσιακή άνοδο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά, εν μέσω της ανάκαμψης των τεχνολογικών μετοχών. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά -0,7% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου υποχωρούν μεταξύ -0,6% και -1,1%.