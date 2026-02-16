Συνταξιούχοι: Πληρωμές από αναδρομικά και αυξήσεις στο τέλος Φεβρουαρίου 2026
Πληρωμές αναδρομικών σε περίπου 50.000 συνταξιούχους δρομολογεί ο ΕΦΚΑ, με ποσά έως 12.000 ευρώ από επανυπολογισμούς, προσαυξήσεις, δικαστικές αποφάσεις και διορθώσεις συντάξεων χηρείας και παράλληλης ασφάλισης
Η διαδικασία αποκατάστασης εκκρεμοτήτων στο ασφαλιστικό σύστημα συνεχίζεται με ένα νέο πακέτο πληρωμών που αφορά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Οι διορθώσεις σε επανυπολογισμούς, οι προσαυξήσεις από παράλληλη ασφάλιση και οι επιστροφές κρατήσεων δημιουργούν ένα σύνολο αναδρομικών ποσών που αναμένεται να καταβληθούν έως το τέλος του μήνα, δίνοντας οικονομική ανάσα σε πολλούς δικαιούχους.
Συνολικά, περίπου 50.000 συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αναδρομικά που κυμαίνονται από περίπου 1.500 έως και 12.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και τα ασφαλιστικά δεδομένα κάθε δικαιούχου. Οι πληρωμές αυτές συνδέονται κυρίως με διορθώσεις σε συντάξεις που είχαν επανυπολογιστεί τα προηγούμενα χρόνια αλλά εμφάνισαν διαφορές ή ελλείψεις.
