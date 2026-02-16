Θεσσαλονίκη – Σμύρνη: Η θαλάσσια γέφυρα που κρύβει στρατηγικά παιχνίδια
Η επανεκκίνηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης αποκαλύπτει τις νέες ισορροπίες στις εμπορευματικές ροές και τις γεωπολιτικές επιδιώξεις Ελλάδας και Τουρκίας
Η ακτοπλοϊκή γραμμή Θεσσαλονίκης – Σμύρνης ξαναμπαίνει στο τραπέζι μετά την αποτυχημένη απόπειρα του 2022, αλλά αυτή τη φορά με σαφή γεωστρατηγική διάσταση. Πέρα από τη μείωση των καθυστερήσεων στα χερσαία σύνορα Κήπων – Υψάλων, η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει έναν αθόρυβο ανταγωνισμό για το ποιος ελέγχει τις εμπορευματικές ροές προς την Ευρώπη, ποιος θέτει όρους στην εφοδιαστική αλυσίδα και πώς η Ελλάδα και η Τουρκία προσεγγίζουν τις εμπορικές τους ισορροπίες.
Οι επίσημες ανακοινώσεις μιλούν για διμερή ομάδα εργασίας, τεχνικές λεπτομέρειες και προώθηση των εμπορευματικών ροών τύπου Ro-Ro. Στην πραγματικότητα, όμως, πίσω από τη σκηνή παίζονται δύο μεγάλα παιχνίδια:
1. Οι ελληνικοί και τουρκικοί όμιλοι «μετρούν δυνάμεις», ψάχνοντας λιμάνια με χαμηλότερα τέλη και πιο ευέλικτες υποδομές. Η Αλίαγα και ο Τσεσμέ θεωρούνται στρατηγικά σημεία, όπου η επιλογή πλοίου και ο έλεγχος της χωρητικότητας μπορεί να καθορίσουν ποιος θα κερδίσει τον εμπορευματικό «πόλεμο» προς την Ευρώπη, H Αλίαγα είναι βιομηχανικό, πολύ κοντά στη Σμύρνη. Εξυπηρετεί κυρίως φορτηγά και εμπορευματικές ροές (Ro-Ro). Στρατηγικά σημαντικό για μεταφορές από Τουρκία προς Ευρώπη, λόγω υποδομών και χαμηλότερων τελών σε σχέση με τον ίδιο τον λιμένα της Σμύρνης. Ο Τσεσμές είναι λιμάνι πιο τουριστικό, αλλά με υποδομές για εμπορευματικά πλοία Ro-Ro. Βρίσκεται στη δυτική ακτή της Τουρκίας, απέναντι από τη Χίο. Επιτρέπει παράκαμψη των εσωτερικών χερσαίων διαδρομών, μειώνοντας τον χρόνο για φορτηγά που πηγαίνουν προς την Ευρώπη.
2. Η στροφή στα Ro Ro πλοία φορτηγών είναι όχι μόνο οικονομική αλλά και διπλωματική. Η Ελλάδα μειώνει την εξάρτησή της από τα χερσαία σύνορα, που συχνά γίνονται πεδίο εκβιασμών ή καθυστερήσεων, ενώ η Τουρκία κερδίζει διέξοδο για τα προϊόντα της χωρίς να χρειάζεται να υπερφορτώνει τις χερσαίες οδούς.
