Δημόσιοι υπάλληλοι: Οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ και οι αυστηρότερες κυρώσεις

Από το 2026 εφαρμόζεται νέο, αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο, με περισσότερα παραπτώματα, βαρύτερες ποινές και νέο κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο για ταχύτερη απονομή αποφάσεων