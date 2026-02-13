ΑΑΔΕ: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας ο Γ. Πιτσιλής

H πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα χαρακτήρισε τον κ. Πιτσιλή «συνδετικό κρίκο» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης