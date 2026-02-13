Αθήνα: Ποιες είναι τώρα οι περιοχές με τα περισσότερα καινούρια σπίτια για αγορά ή ενοικίαση
Στα νότια και τα βόρεια προάστια βρίσκονται 2 στα 3 διαθέσιμα καινούρια σπίτια στην Αθήνα με βάση τα στοιχεία του δικτύου του Spitogatos
Είτε πρόκειται για αγορά είτε ακόμη και για ενοικίαση, τα περισσότερα διαθέσιμα, καινούρια σπίτια στην Αθήνα βρίσκονται στις ακριβότερες περιοχές. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι 2 στα 3 καινούρια, έως 10 ετών, σπίτια στην Αττική βρίσκονται αυτή την στιγμή στα νότια και τα βόρεια προάστια, με τα ακριβά νότια ειδικά να διατηρούν και στην περίπτωση αυτή την πρωτοκαθεδρία σε επίπεδο προσφοράς. Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στον δήμο Αθηναίων και στα δυτικά προάστια.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία από το δίκτυο αγγελιών του Spitogatos, ποσοστό 44% επί του συνόλου της προσφοράς νεόδμητων κατοικιών προς πώληση στο τέλος του 2025 αφορά τα νότια της πρωτεύουσας, ενώ στα βόρεια συγκεντρώνεται ένα 22% και ακολουθεί με ένα 11% ο δήμος Αθηναίων και με 10% τα δυτικά προάστια. Μικρότερο ποσοστό, στο 5% έχει ο Πειραιάς μαζί με τα προάστιά του, ενώ λίγο υψηλότερα, στο 6% επί του συνόλου του νέου αποθέματος είναι η προσφορά για τα ανατολικά προάστια της Αθήνας.
