Gastrade: Σε συζητήσεις με την αμερικανική DFC για συμμετοχή στο νέο τερματικό σταθμό της Θράκης
Gastrade: Σε συζητήσεις με την αμερικανική DFC για συμμετοχή στο νέο τερματικό σταθμό της Θράκης
Το 2026 καθοριστικό έτος για το δεύτερο FSRU στη Θράκη με κλειδί τις μακροχρόνιες συμφωνίες δέσμευσης χωρητικότητας - Εως 600 εκατ. ευρώ ο προυπολογισμός του έργου
Σε φάση εντατικής προετοιμασίας και κρίσιμων αποφάσεων περνά το σχέδιο της Gastrade για την ανάπτυξη του δεύτερου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στη Θράκη, καθώς η εταιρεία επιταχύνει τις ενέργειες που θα καθορίσουν την υλοποίηση της επένδυσης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Κατά την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αλεξανδρούπολη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Σιφναίος, ανέφερε ότι η Gastrade βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με ενδιαφερόμενους χρήστες, επιδιώκοντας τη σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων δέσμευσης δυναμικότητας. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν βασικό παράγοντα για την προώθηση του έργου, καθώς διασφαλίζουν προβλέψιμα έσοδα και αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης.
Όπως εξήγησε η διοίκηση, τα έργα αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από σταθερές αλλά σχετικά περιορισμένες αποδόσεις, οι οποίες κινούνται περίπου στο 10%. Για τον λόγο αυτό, η οικονομική τους βιωσιμότητα εξαρτάται από την ύπαρξη μακροχρόνιων συμβάσεων, οι οποίες μειώνουν το επενδυτικό ρίσκο και επιτρέπουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Κατά την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αλεξανδρούπολη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Σιφναίος, ανέφερε ότι η Gastrade βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με ενδιαφερόμενους χρήστες, επιδιώκοντας τη σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων δέσμευσης δυναμικότητας. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν βασικό παράγοντα για την προώθηση του έργου, καθώς διασφαλίζουν προβλέψιμα έσοδα και αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης.
Όπως εξήγησε η διοίκηση, τα έργα αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από σταθερές αλλά σχετικά περιορισμένες αποδόσεις, οι οποίες κινούνται περίπου στο 10%. Για τον λόγο αυτό, η οικονομική τους βιωσιμότητα εξαρτάται από την ύπαρξη μακροχρόνιων συμβάσεων, οι οποίες μειώνουν το επενδυτικό ρίσκο και επιτρέπουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα