Διαχειριστές με χαρτοφυλάκια $5 τρισ. σκανάρουν τις ελληνικές τράπεζες
Hedge funds, επενδυτικές boutiques, οίκοι ενεργητικής διαχείρισης και funds παθητικής διαχείρισης αξιολογούν το βαρύ δυναμικό του ελληνικού χρηματιστηρίου
Οίκοι που διαχειρίζονται περισσότερα από 5 τρισ. δολάρια σκανάρουν τις ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο της έναρξης των συζητήσεων αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς κατά τον δείκτη MSCI. Από hedge funds μέχρι επενδυτικές boutiques και από οίκους ενεργητικής διαχείρισης μέχρι funds παθητικής διαχείρισης ελέγχουν το βαρύ δυναμικό του ελληνικού χρηματιστηρίου, που είναι οι τράπεζες, καθώς η κεφαλαιοποίηση των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων κινείται στα 50 δισ. ευρώ.
Ευρώπη Λονδίνο και Αμερική, όλοι παρατηρούν το ράλι των ελληνικών τραπεζών, που κυρίως αποδίδεται στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, που προάγει μεγάλα κέρδη και ισχυρά μερίσματα. Κάποιοι παλιοί γνώριμοι στα χαρτοφυλάκια των πιστωτικών ιδρυμάτων και κάποιοι νέοι, όλοι πραγματοποιούν τους υπολογισμούς και τις τοποθετήσεις τους.
