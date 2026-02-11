Στάνι Κουλεσόφ: Ποιος είναι ο κροίσος των crypto που αγόρασε έπαυλη αξίας 22 εκατ. στο Λονδίνο

Ο ιδρυτής του Aave, Στάνι Κουλεσόφ, προχώρησε σε μια από τις ακριβότερες αγοραπωλησίες στο Νότινγκ Χιλ, σε μια περίοδο πίεσης για την αγορά πολυτελών ακινήτων του Λονδίνου