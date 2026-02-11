Στάνι Κουλεσόφ: Ποιος είναι ο κροίσος των crypto που αγόρασε έπαυλη αξίας 22 εκατ. στο Λονδίνο
Ο ιδρυτής του Aave, Στάνι Κουλεσόφ, προχώρησε σε μια από τις ακριβότερες αγοραπωλησίες στο Νότινγκ Χιλ, σε μια περίοδο πίεσης για την αγορά πολυτελών ακινήτων του Λονδίνου
Μία από τις ακριβότερες αγοραπωλησίες κατοικιών στο Λονδίνο την τελευταία χρονιά φέρει την υπογραφή ενός από τους πιο ισχυρούς, και αμφιλεγόμενους, παίκτες της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων. Ο Στάνι Κουλεσόφ, ιδρυτής του πρωτοκόλλου αποκεντρωμένης χρηματοδότησης Aave, απέκτησε έπαυλη πέντε ορόφων στο Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου για περίπου 22 εκατομμύρια λίρες, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά πολυτελών ακινήτων της βρετανικής πρωτεύουσας δοκιμάζεται από αυξημένους φόρους και μειωμένη ζήτηση.
Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση του νέου βρετανικού προϋπολογισμού, ενώ η τελική τιμή ήταν περίπου 2 εκατομμύρια λίρες χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις των μεσιτών, ένδειξη των πιέσεων που δέχεται πλέον το prime real estate στο Λονδίνο.
