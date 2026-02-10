Alphabet: Προχωρά σε ιστορική έκδοση 100ετούς ομολόγου για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε ΑΙ
Η έκδοση του 100ετούς τίτλου θα είναι σε στερλίνες - Η μητρική της Google θα προχωρήσει και σε έκδοση σε ελβετικά φράγκα
Η Alphabet προχωρά για πρώτη φορά σε έκδοση ομολόγων σε στερλίνα και ελβετικό φράγκο, περιλαμβάνοντας και μια εξαιρετικά σπάνια έκδοση 100ετούς τίτλου, μετά το mega deal των 20 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.
Η μητρική της Google προσφέρει πέντε σειρές ομολόγων σε στερλίνα και άλλες πέντε σε ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με πηγές με γνώση της διαδικασίας. Το 100ετές ομόλογο σε στερλίνες αποτελεί την πρώτη έκδοση τόσο μακράς διάρκειας από εταιρεία τεχνολογίας μετά την εποχή του dot-com.
Η έκδοση σε στερλίνες περιλαμβάνει διάρκειες από τρία έως 32 έτη, καθώς και τον 100ετή τίτλο. Η αντίστοιχη έκδοση σε ελβετικά φράγκα καλύπτει λήξεις 3, έξι, 10, 15 και 25 ετών. Και οι δύο συναλλαγές αναμένεται να τιμολογηθούν εντός της ημέρας.
Τη Δευτέρα, η Alphabet άντλησε 20 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης σε δολάρια, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 15 δισ. δολαρίων. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 100 δισ. δολάρια στο αποκορύφωμά της, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε εταιρική έκδοση ομολόγων.
