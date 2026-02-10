Χρηματιστήριο: Βγάζει αντίδραση μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

Ράλι για την Coca-Cola HBC με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε - Όλα τα «φώτα» στον MSCI, ποιες μετοχές είναι υποψήφιες για ένταξη στον δείκτη MSCI Greece Standard