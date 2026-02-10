Χρηματιστήριο: Βγάζει αντίδραση μετά το τριήμερο πτωτικό σερί
Χρηματιστήριο: Βγάζει αντίδραση μετά το τριήμερο πτωτικό σερί
Ράλι για την Coca-Cola HBC με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε - Όλα τα «φώτα» στον MSCI, ποιες μετοχές είναι υποψήφιες για ένταξη στον δείκτη MSCI Greece Standard
Σε τροχιά ανάκαμψης βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να επανέρχονται στο προσκήνιο μετά το τριήμερο πτωτικό σερί. Στις αποψινές ανακοινώσεις του MSCI για τη διάρθρωση των δεικτών του εστιάζουν οι επενδυτές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (10/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,31% και διαπραγματεύεται στις 2.335,65 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.333,82 (χαμηλό ημέρας) και των 2.353,09 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ξεχωρίζει η Coca-Cola HBC με κέρδη +3%, κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή των 50 ευρώ, με ώθηση από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα.
Τρεις ημέρες σωρευτικών απωλειών -3,27% μετρά το Χρηματιστήριο Αθηνών, διορθώνοντας από τα υψηλά 16ετίας (Δεκέμβριος 2009) των 2.407 μονάδων. Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκαν χθες οι τράπεζες, οι οποίες ωστόσο «τρέχουν» με ρυθμό +20% φέτος. Παράλληλα, ο ΓΔ σημειώνει κέρδη της τάξης του +9,8% μέσα στο 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (10/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,31% και διαπραγματεύεται στις 2.335,65 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.333,82 (χαμηλό ημέρας) και των 2.353,09 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ξεχωρίζει η Coca-Cola HBC με κέρδη +3%, κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή των 50 ευρώ, με ώθηση από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα.
Τρεις ημέρες σωρευτικών απωλειών -3,27% μετρά το Χρηματιστήριο Αθηνών, διορθώνοντας από τα υψηλά 16ετίας (Δεκέμβριος 2009) των 2.407 μονάδων. Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκαν χθες οι τράπεζες, οι οποίες ωστόσο «τρέχουν» με ρυθμό +20% φέτος. Παράλληλα, ο ΓΔ σημειώνει κέρδη της τάξης του +9,8% μέσα στο 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα