Το παρασκήνιο του LNG: Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

Η ενεργειακή αντίφαση της Ουκρανίας

Σε φάση βαθιάς αναδιάρθρωσης, εισέρχεται η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.Στο πλαίσιο αυτό, το LNG και ομεταφοράς φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά αποκτούν κρίσιμη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου προσκρούει σε σειρά γεωπολιτικών, εμπορικών και θεσμικών εμποδίων. Μεταξύ των σημαντικότερων συγκαταλέγονται όχι μόνο η ασαφής στάση των Βρυξελλών και η θέση της Ουκρανίας αλλά και η πολιτική αστάθεια στη Βουλγαρία καθώς και η ανάγκη διασφάλισης δεσμευτικών συμφωνιών και ανταγωνιστικού κόστους.

Παρά τη στρατηγική επιλογή της να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία, η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ρωσικό φυσικό αέριο μέσω έμμεσων διαδρομών. Συγκεκριμένα, περίπου το 44% των εισαγωγών της προέρχεται από την Ουγγαρία, με τις ποσότητες αυτές να είναι στην πράξη 100% ρωσικής προέλευσης, ενώ επιπλέον περίπου 20% εισέρχεται μέσω Σλοβακίας, επίσης βασισμένο σε ρωσικές ροές που διοχετεύονται μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς.



Συνολικά, σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ουκρανίας εξακολουθούν να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ρωσικό αέριο. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί μια σαφή αντίφαση, καθώς η χώρα, ενώ συνεχίζει να είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία και επιδιώκει ενεργειακή απεξάρτηση, αποτελώντας βασικό αποδέκτη δυτικής πολιτικής και οικονομικής στήριξης, συνεχίζει να καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αναγκών μέσω του ίδιου συστήματος που επιχειρεί να αντικαταστήσει.

