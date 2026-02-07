Ομπρέλα στήριξης για τους ευάλωτους δανειολήπτες
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δάνεια ενταγμένα στον Νόμο Κατσέλη και Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων δημιουργούν ομπρέλα προστασίας για τους δανειολήπτες - Ιδιαίτερη μέριμνα για τα ΑΜΕΑ
Μια συνολική ομπρέλα φαίνεται, είτε μέσα από δικαστικές αποφάσεις, είτε λόγω πρωτοβουλιών της πολιτείας, να «αγκαλιάζει» τα ευάλωτα νοικοκυριά, ξεκινώντας από το κούρεμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο και καταλήγοντας στην πρόσφατη δικαστική απόφαση για τον Νόμο Κατσέλη.
Ξεκινούν οι αιτήσεις για το ελβετικό φράγκο
Η πλατφόρμα για όσους θέλουν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Νόμου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και να κουρέψουν την οφειλή τους θα τεθεί σε εφαρμογή στις 19 Φεβρουαρίου. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να μελετήσουν και να αποφασίσουν να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου για 6 μήνες.
Πρόκειται για μια ρύθμιση που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα, εκείνο των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, και διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η αρχιτεκτονική της ρύθμισης καλύπτει το σύνολο των δανειοληπτών και τους αντιμετωπίζει με βάση τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία, χωρίς να προβλέπεται οποιουδήποτε είδους κόφτης που να συνδέεται με το ενέχυρο του δανείου.
