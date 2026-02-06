Ανοιχτός διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα περίπου 75 εκατ. ευρώ για και ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης ορίζεται στους 27,5 μήνες – Αναλυτικά η προκήρυξη

συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης προχωρά η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.» (ΔΑΗΚ).



Ο διαγωνισμός είχε προαναγγελθεί και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του στο εργοτάξιο στο



Συστημάτων Αεροναυτιλίας:



• Συστήματα Επικοινωνιών

• Συστήματα Πλοήγησης + RVR

• Συστήματα Επιτήρησης + MLAT + A-SMGCS



• Προσομοιωτής Πύργου Ελέγχου

• Μετεωρολογικά Συστήματα

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 75 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης αγγίζει τους 27,5 μήνες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας SAP Ariba, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 24η Απριλίου 2026. Η ανάθεση θα γίνει αποκλειστικά βάσει της οικονομικής προσφοράς και αφού προηγηθεί έλεγχος τεχνικής επάρκειας και τυπικών προϋποθέσεων του αναδόχου.





Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, «σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης του Αεροδρομίου όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 4612/2019 (ΦΕΚ 77/23.05.2019), και τροποποιήθηκε με τον Νόμο 5260/2025 (ΦΕΚ Α’ 229/12.12.2025), καλεί νομικά πρόσωπα και/ή κοινοπραξίες και/ή συμπράξεις περισσοτέρων νομικών προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στα ανωτέρω συστήματα να υποβάλουν προσφορά για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση, παραμετροποίηση, ολοκλήρωση/διασύνδεση, θέση σε λειτουργία και δοκιμή των Συστημάτων AANE, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών υπηρεσιών ασφάλειας, εκπαίδευσης, αξιολόγησης συμμόρφωσης και/ή λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορούν όλα τα υποσυστήματα των Συστημάτων AANE (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για ανταλλακτικά)».



Δείτε αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης ΕΔΩ

Κόμβος μετακινήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, το έργο ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 67%, ενώ έχει εγκριθεί και επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων κατά 30.000 τετραγωνικά μέτρα, ώστε ο νέος αερολιμένας να μπορεί να εξυπηρετεί με άνεση εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.



Το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος μετακινήσεων στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Στόχος είναι το νέο αεροδρόμιο να λειτουργήσει το 2028.





