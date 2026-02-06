Όλοι για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε σύντροφοι (το δυνατό παρεάκι της ΓΣΕΕ), ο κατάσκοπος και η πληροφορία, ο λογαριασμός στις τράπεζες από τον Αρειο Πάγο και το deal της Lamda με την ION

Κλείσιμο

Τι να πει κι αυτός, ο πρόεδρός μας, μια που καταγγέλλει τους «φραπέδες» της ΝΔ και μια που του ‘ρχεται στο κεφάλι ο κουμπάρος λογιστής (του ΟΠΕΚΕΠΕ) στη φυλακή και τώρα τσάααακ ήρθε κι ο σύντροφος Παναγόπουλος για να μας θυμίσει τη θρυλική ατάκα του Γιάννου σε (πασοκικό συνέδριο) «όλοι για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε, σύντροφοι», που έμεινε βεβαίως στην Ιστορία.Το δυνατό παρεάκι γύρω από τη ΓΣΕΕ-Σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος λοιπόν υπό τον αντιεισαγγελέα Χαρ. Βουρλιώτη που… ως γνωστόν δεν παίζει τις κουμπάρες παρά τα κλασικά παλαιοπασοκικά λεγόμενα του Γιάννη Παναγόπουλου (Άκη θυμίζουν οι ατάκες του) δεν είδα, δεν ξέρω, οι εχθροί, το σύστημα κ.λπ., είχε στηθεί ένα πολύ καλό και δυνατό παρεάκι γύρω από τη ΓΣΕΕ και τις θυγατρικές της. Το συστηματάκι αυτό αποτελούμενο από φυσικά και νομικά πρόσωπα βούταγε λεφτά -ενίοτε και μετρητά- προερχόμενα από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Δημοσίου και της ΕΕ μέσω απευθείας αναθέσεων ή «διαγωνισμών» σε διάφορες εταιρείες συμφερόντων του ιδίου του προέδρου ή άλλων συνεργών του. Ό,τι θες είχε ο μπαξές, εργολάβους, συμβούλους επικοινωνίας και δημοσιογράφους, εκπαίδευση, ΚΕΚ κ.λπ. κ.λπ. Μόνο που κατά το Ξέπλυμα Χρήματος οι δουλειές ήταν «αέρας» και τα τιμολόγια ανακριβή ή εικονικά, ώστε να περισσεύουν μεροκάματα τα οποία η Αρχή προσδιόρισε καταρχάς στα 2 εκατ. ευρώ.Συμπέρασμα-επιμύθιο-Συμπέρασμα λοιπόν πρώτο, όταν κάποιος βρίσκεται σε θέση εκλεγμένου έστω συνδικαλιστή μια 20ετία -όπως ήταν ο Παναγόπουλος- δεν μοιάζει και απίθανο να βάζει το χέρι στο μέλι, οπότε καλό θα ήταν να βάλει η πολιτεία κάποιο όριο θητείας. Δεύτερον, καλό θα είναι τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και σήμερα είναι (και κάνουν) αντιπολίτευση να προσέχουν τι λένε γιατί ο διάολος, όπως είναι γνωστό, έχει πολλά ποδάρια και κρύβεται παντού, ειδικά όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ.Κατάσκοπος-Κίνα-Ρώτησα την πηγή μου για τον σμηναγό που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και μου είπε τα εξής: «Η πληροφορία μάς ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο στρατιωτικός αυτός, 54 ετών, ήταν καλός σε τεχνολογικά ζητήματα και για τέτοια έδινε πληροφορίες στους Κινέζους. Θα έχουμε πολλά παρόμοια περιστατικά όσο θα ανοίγουν θέματα στην Ελλάδα, γιατί οι Κινέζοι έχουν λόγω λιμένος σοβαρά συμφέροντα». Μάλιστα.Φειδωλοί για τη Χίο-Διαισθητικά και μόνο, από μερικά τηλέφωνα και βεβαίως παρακολουθώντας και τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Foreign Policy, βλέπω μια αυτοσυγκράτηση και μια φειδώ στις τοποθετήσεις αξιωματούχων ως προς το δυστύχημα με τους μετανάστες στη Χίο, καθώς είναι ακόμα ασαφή τα πραγματικά περιστατικά. Και το υπουργείο Ναυτιλίας έχει κρατήσει χαμηλά την μπάλα, προτάσσοντας βεβαίως τον επαγγελματισμό των Λιμενικών, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν «πήρε πάνω του» την υπόθεση, παραπέμποντας στην ανάγκη μιας πλήρους έρευνας με αξιοποίηση και του βιντεοληπτικού υλικού, αν υπάρχει. Άλλωστε είναι «νωπή» η υπόθεση με το Ναυάγιο της Πύλου που είχε ως αποτέλεσμα και ποινικές διώξεις για στελέχη του Λιμενικού.Περιμένοντας τους Τούρκους-Τώρα που «κλείδωσε» το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν για την άλλη Τετάρτη, πρέπει να σας πω ότι απομένουν ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες, για τις οποίες όμως απαιτείται ακόμα σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, ο Γεραπετρίτης -που έκανε ένα τελικό τσεκάρισμα με τους Τούρκους και έδωσε «πράσινο φως» για να ανακοινωθεί η ημερομηνία- περιμένει από τους ομολόγους του να προσδιορίσουν πόσοι Τούρκοι υπουργοί θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και κατ' αναλογία πόσες διμερείς συμφωνίες μπορούν να υπογραφούν - βεβαίως για θέματα της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» και ευρύτερα χαμηλής πολιτικής. Με βάση τα όσα βλέπω πάντως δεν θα είναι στο τραπέζι της Άγκυρας ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ούτως ή άλλως μέχρι και την Τρίτη θα απουσιάζει στην Ινδία, όπου έχει επαφές σε αρκετές πόλεις.Η μπάλα στον Νικήτα