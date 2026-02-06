Όλοι για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε σύντροφοι (το δυνατό παρεάκι της ΓΣΕΕ), ο κατάσκοπος και η πληροφορία, ο λογαριασμός στις τράπεζες από τον Αρειο Πάγο και το deal της Lamda με την ION
Όλοι για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε σύντροφοι (το δυνατό παρεάκι της ΓΣΕΕ), ο κατάσκοπος και η πληροφορία, ο λογαριασμός στις τράπεζες από τον Αρειο Πάγο και το deal της Lamda με την ION
Χαίρετε, τώρα εμείς από χθες το πρωί στη στήλη σάς είχαμε προϊδεάσει ότι κάτι τρέχει με τον θαλερό συνδικαλιστή πρόεδρο της ΓΣΕΕ επί μια 20ετία, γερή στελεχάρα του ΠΑΣΟΚ με όλες σχεδόν τις καταστάσεις και τους προέδρους, εσχάτως και με τον Νίκο Α.
Τι να πει κι αυτός, ο πρόεδρός μας, μια που καταγγέλλει τους «φραπέδες» της ΝΔ και μια που του ‘ρχεται στο κεφάλι ο κουμπάρος λογιστής (του ΟΠΕΚΕΠΕ) στη φυλακή και τώρα τσάααακ ήρθε κι ο σύντροφος Παναγόπουλος για να μας θυμίσει τη θρυλική ατάκα του Γιάννου σε (πασοκικό συνέδριο) «όλοι για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε, σύντροφοι», που έμεινε βεβαίως στην Ιστορία.
Το δυνατό παρεάκι γύρω από τη ΓΣΕΕ
-Σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος λοιπόν υπό τον αντιεισαγγελέα Χαρ. Βουρλιώτη που… ως γνωστόν δεν παίζει τις κουμπάρες παρά τα κλασικά παλαιοπασοκικά λεγόμενα του Γιάννη Παναγόπουλου (Άκη θυμίζουν οι ατάκες του) δεν είδα, δεν ξέρω, οι εχθροί, το σύστημα κ.λπ., είχε στηθεί ένα πολύ καλό και δυνατό παρεάκι γύρω από τη ΓΣΕΕ και τις θυγατρικές της. Το συστηματάκι αυτό αποτελούμενο από φυσικά και νομικά πρόσωπα βούταγε λεφτά -ενίοτε και μετρητά- προερχόμενα από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Δημοσίου και της ΕΕ μέσω απευθείας αναθέσεων ή «διαγωνισμών» σε διάφορες εταιρείες συμφερόντων του ιδίου του προέδρου ή άλλων συνεργών του. Ό,τι θες είχε ο μπαξές, εργολάβους, συμβούλους επικοινωνίας και δημοσιογράφους, εκπαίδευση, ΚΕΚ κ.λπ. κ.λπ. Μόνο που κατά το Ξέπλυμα Χρήματος οι δουλειές ήταν «αέρας» και τα τιμολόγια ανακριβή ή εικονικά, ώστε να περισσεύουν μεροκάματα τα οποία η Αρχή προσδιόρισε καταρχάς στα 2 εκατ. ευρώ.
Συμπέρασμα-επιμύθιο
-Συμπέρασμα λοιπόν πρώτο, όταν κάποιος βρίσκεται σε θέση εκλεγμένου έστω συνδικαλιστή μια 20ετία -όπως ήταν ο Παναγόπουλος- δεν μοιάζει και απίθανο να βάζει το χέρι στο μέλι, οπότε καλό θα ήταν να βάλει η πολιτεία κάποιο όριο θητείας. Δεύτερον, καλό θα είναι τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και σήμερα είναι (και κάνουν) αντιπολίτευση να προσέχουν τι λένε γιατί ο διάολος, όπως είναι γνωστό, έχει πολλά ποδάρια και κρύβεται παντού, ειδικά όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ.
Κατάσκοπος-Κίνα
-Ρώτησα την πηγή μου για τον σμηναγό που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και μου είπε τα εξής: «Η πληροφορία μάς ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο στρατιωτικός αυτός, 54 ετών, ήταν καλός σε τεχνολογικά ζητήματα και για τέτοια έδινε πληροφορίες στους Κινέζους. Θα έχουμε πολλά παρόμοια περιστατικά όσο θα ανοίγουν θέματα στην Ελλάδα, γιατί οι Κινέζοι έχουν λόγω λιμένος σοβαρά συμφέροντα». Μάλιστα.
Φειδωλοί για τη Χίο
-Διαισθητικά και μόνο, από μερικά τηλέφωνα και βεβαίως παρακολουθώντας και τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Foreign Policy, βλέπω μια αυτοσυγκράτηση και μια φειδώ στις τοποθετήσεις αξιωματούχων ως προς το δυστύχημα με τους μετανάστες στη Χίο, καθώς είναι ακόμα ασαφή τα πραγματικά περιστατικά. Και το υπουργείο Ναυτιλίας έχει κρατήσει χαμηλά την μπάλα, προτάσσοντας βεβαίως τον επαγγελματισμό των Λιμενικών, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν «πήρε πάνω του» την υπόθεση, παραπέμποντας στην ανάγκη μιας πλήρους έρευνας με αξιοποίηση και του βιντεοληπτικού υλικού, αν υπάρχει. Άλλωστε είναι «νωπή» η υπόθεση με το Ναυάγιο της Πύλου που είχε ως αποτέλεσμα και ποινικές διώξεις για στελέχη του Λιμενικού.
Περιμένοντας τους Τούρκους
-Τώρα που «κλείδωσε» το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν για την άλλη Τετάρτη, πρέπει να σας πω ότι απομένουν ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες, για τις οποίες όμως απαιτείται ακόμα σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, ο Γεραπετρίτης -που έκανε ένα τελικό τσεκάρισμα με τους Τούρκους και έδωσε «πράσινο φως» για να ανακοινωθεί η ημερομηνία- περιμένει από τους ομολόγους του να προσδιορίσουν πόσοι Τούρκοι υπουργοί θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και κατ' αναλογία πόσες διμερείς συμφωνίες μπορούν να υπογραφούν - βεβαίως για θέματα της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» και ευρύτερα χαμηλής πολιτικής. Με βάση τα όσα βλέπω πάντως δεν θα είναι στο τραπέζι της Άγκυρας ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ούτως ή άλλως μέχρι και την Τρίτη θα απουσιάζει στην Ινδία, όπου έχει επαφές σε αρκετές πόλεις.
Η μπάλα στον Νικήτα
-Η υπόθεση της Κωνσταντοπούλου, που έκανε ένα κακόγουστο show (αλλά με πολύ καλό επικοινωνιακό αποτέλεσμα για την ίδια) στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έφτασε χθες από τη βουλευτή της ΝΔ και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα στον Νικήτα Κακλαμάνη. Η Συρεγγέλα την κατήγγειλε για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, με ύβρεις και προκλήσεις τόσο στην ίδια όσο και σε άλλους βουλευτές της ΝΔ. Βλέπετε η Ζωή το έχει βρει βολικό στην Εξεταστική ότι δεν έχει «κόφτη», όπως στην Ολομέλεια που είναι τύπος και υπογραμμός, και τα δίνει όλα εκεί, βλέποντας μετά ότι τα αποσπάσματα αξιοποιούνται και γίνονται viral. Πάντως, καταλαβαίνω ότι τα περιθώρια του Κακλαμάνη είναι περιορισμένα, καθώς κατά βάση μπορεί να κάνει μια επίπληξη, χωρίς περισσότερα πειθαρχικά μέτρα. Ίσως όμως σκεφτεί τον «κόφτη» για μια επόμενη Εξεταστική...
Ο λογαριασμός στις τράπεζες από τον Αρειο Πάγο
-Ενώ οι πληροφορίες εδώ και πολλές ημέρες ήταν ότι οι εισηγήσεις στον Αρειο Πάγο είναι υπέρ των δανειοληπτών, όσοι παρακολουθούσαν την υπόθεση δεν περίμεναν ένα τόσο γρήγορο και σαφές αποτέλεσμα. Έβαζαν στην εξίσωση ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα προσμετρήσει στην απόφασή του και το κόστος του Δημοσίου. Τώρα οι προσπάθειες πλέον είναι να προσμετρήσουμε το κόστος της απόφασης και αυτό δεν είναι μια απλή υπόθεση. Σύμφωνα με έκθεση της KPMG που συντάχθηκε για λογαριασμό των servicers, η επίπτωση στις τιτλοποιήσεις αναμένεται να φτάσει το 1 δισ. και αυτό με κάποια επιφύλαξη, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι αξίας είναι τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Οπότε αποδεχόμαστε την εκτίμηση της KPMG (που χρησιμοποιήθηκε και στο δικαστήριο) και το συμπέρασμα είναι ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων θα κληθεί να καλύψει το Δημόσιο με τις εγγυήσεις των τιτλοποιήσεων. Προφανώς το Δημόσιο θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις ρήτρες εξαιρετικών περιστάσεων του Ηρακλή, οπότε η υπόθεση θα γίνει περίπλοκη και οι δικηγόροι δεν θα πλήξουν. Και οι servicers από την πλευρά τους θα πάρουν μέρος της ζημίας, καθώς θα λείψουν χρηματοροές που θα έπαιρναν από αμοιβές, αλλά αυτό επεκτείνεται σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ασήμαντο ποσό, αλλά δεν θα κάνει αξιόλογη διαφορά. Οπότε η Ελληνική Δημοκρατία θα κληθεί κάποια στιγμή να πληρώσει το μεγαλύτερο κόστος, χωρίς να αποκλείεται να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη απόφαση του ΑΠ και προσφυγές και για τον εξωδικαστικό και τους ευάλωτους, καθώς και αυτό είναι στο πτωχευτικό δίκαιο.
Καλά νέα για το Ταμείο Ανάκαμψης
-Θετικά φαίνεται πως είναι τα νέα για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου ανάκαμψης. Μετά από τους χειρισμούς του αναπληρωτή υπουργού Ν. Παπαθανάση, αν όλα πάνε καλά μέσα στην Άνοιξη η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πάρει την πιστοποίηση του pillar assessment, που σημαίνει ότι θα μπορούν α) να ανατεθούν τα 2 δισ. ευρώ δάνεια του RRF που δεν θα απορροφηθούν β) άμεση πρόσβαση σε διευρυμένο φάσμα ευρωπαϊκών πόρων nextGenEU και προσεχές European competitiveness fund άμεσα δηλ. χωρίς παρέμβαση υπουργείων γ) πρόσβαση σε ευρωπαϊκά ταμεία που προορίζονται για μη κράτη μέλη π.χ. ανοικοδόμηση Ουκρανίας, Σερβία κτλ. Η πιστοποίηση του pillar assessment ήταν στόχος του προέδρου της Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) Γ. Ζαββού από το 2022. Θεωρεί ότι είναι game changer όχι μόνο για την ΕΑΤ αλλά και για το τραπεζικό σύστημα. Αν η συγκεκριμένη εκκρεμότητα κλείσει την Άνοιξη, όπως είναι οι προσδοκίες, τότε 2 δισ. αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα περάσουν για προγράμματα στην Αναπτυξιακή, που σημαίνει σημαντική μείωση των κεφαλαίων που δεν θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε.
Σε συζητήσεις η MEVACO
-Κινητικότητα και παρασκηνιακές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από τη MEVACO καθώς φαίνεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων του ενός στρατηγικών και επενδυτικών παικτών. Η πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και υποδομών, με δραστηριότητα σε εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα και φυσικά στην Άμυνα, δεν έχει μείνει απαρατήρητη και ιδιαίτερα τα έργα αυξημένων τεχνικών απαιτήσεων που υλοποιεί, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών «διπλής χρήσης», δηλαδή πολιτικού και αμυντικού τομέα. Επίσης η παρουσία της σε απαιτητικά διεθνή project αλλά και οι συνεργασίες της με κορυφαίους ομίλους όπως οι MBDA, Thales, Raytheon και Naval Group, ενισχύουν τον ρόλο της ως αξιόπιστου βιομηχανικού εταίρου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από γνωστούς ομίλους που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βιομηχανική τεχνογνωσία που δεν δημιουργείται εύκολα εκ του μηδενός, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον τομέα της Άμυνας. Παρά τις πρώτες επαφές η διοίκηση της Mevaco εμφανίζεται προσεκτική, αξιολογώντας όχι μόνο το οικονομικό αλλά και το στρατηγικό αποτύπωμα μιας πιθανής συμφωνίας. Η εταιρεία που αποτιμάται στα 97 εκατ. ευρώ στο Χ.Α., υλοποιεί επένδυση 10 εκατ. ευρώ για την ανέγερση νέας μονάδας παραγωγής για τον τομέα των αμυντικών συστημάτων στον Ασπρόπυργο.
ΜΕΤΚΑ: Η προσδοκία γίνεται πράξη
-Η ΜΕΤΚΑ ετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο και έχει ήδη αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν εισηγμένη. Με ένα ήδη υψηλό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο και τώρα με την παραχώρηση του ΒΟΑΚ, η ΜΕΤΚΑ «κλειδώνει» σημαντικά έσοδα. Τα θεμέλια μπαίνουν μεθοδικά πιο νωρίς απ’ όσο περίμεναν πολλοί. Έτσι, τα 700 εκατ. από το κατασκευαστικό και η εκτίμηση της αγοράς για μισό δισ. από την παραχώρηση, δίνουν άλλον αέρα.
Ο ενθουσιασμός για τη Lamda και το deal με την ION
-Η μετοχή της Lamda Development είναι μία από τις ελάχιστες μετοχές του ΧΑ που δεν είχαν παρακολουθήσει το 6ετές ανοδικό ράλι της αγοράς. Τις τελευταίες μέρες, η Lamda έχει πάρει τα πάνω της και η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε με άνεση το 1,3 δισ. ευρώ. Οι ερμηνείες που δόθηκαν από χρηματιστηριακούς παράγοντες γι’ αυτή την άνοδο επικεντρώνονται στην ανακοίνωση της συμφωνίας των €45 εκατ. με τη Centric και την Ten Brinke, για την αγορά δύο οικοπέδων στο Ελληνικό (€2.650/τ.μ.). Άλλες πληροφορίες συμπληρώνουν ότι το deal θα έχει και συνέχεια με συμμετοχή της Ten Brinke στο μετοχικό κεφάλαιο της Centric. Πίσω από όλα αυτά ωστόσο, κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο και σημαντικότερο. Η επικείμενη ολοκλήρωση του deal με τον ιταλικό όμιλο ΙΟΝ του Andrea Pignataro. Η συμφωνία με την ΙΟΝ που θα φέρει €450 εκατ. στα ταμεία της Lamda, για την παραχώρηση 250.000 τ.μ. και θα οδηγήσει σε μια συνολική επένδυση άνω του €1,5 δισ μέχρι το 2030, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας due diligence. Ο Οδυσσέας Αθανασίου είχε δεσμευτεί για την τελική υπογραφή εντός του α' τριμήνου 2026. Οι διαβουλεύσεις με τη μικρή ιταλική fintech αυτοκρατορία προχωρούν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο Όμιλος ΙΟΝ θα αποκτήσει 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda. O Pignataro (με προσωπική περιουσία $36,5 δισ. είναι ο δεύτερος πλουσιότερος Ιταλός), βλέπει πιο μακριά από ένα real estate project. Αναφέρεται συνεχώς στον «ευρωπαϊκό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης» που δημιουργείται στο Ελληνικό.
Εκτίναξη της ΑΚΤΟR
-Σε μια δύσκολη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, η μετοχή της ΑΚΤΟR ξεχώρισε, καθώς με συναλλαγές 361.900 τεμαχίων έκλεισε με κέρδη 5,09% στα 11,14 ευρώ. Πρόκειται για υψηλό όλων των εποχών για τη μετοχή της ΑΚΤΟR καθώς η ενέργεια και οι παραχωρήσεις αναδεικνύονται στα δυνατά χαρτιά του ομίλου. Εκτός του κάθετου διαδρόμου για το αμερικανικό LNG που πρωταγωνιστεί η ΑΚΤΟR, χθες ανακοινώθηκε πως με δεσμευτική συμφωνία απέκτησε το 36% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣΕΙΣ Α.Ε.», που είναι η παραχωρησιούχος για τη «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», ενώ απέκτησε και συμμετοχή 30% στην κατασκευαστική κοινοπραξία του έργου. Υπενθυμίζεται ότι ήδη η ΑΚΤΟR κατασκευάζει τον λεγόμενο μικρό ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα το τμήμα Άγιος Νικόλαος-Χερσόνησος.
Επίσκεψη Binance στον Χ. Βουρλιώτη
-Τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χ. Βουρλιώτη, επισκέφθηκαν εκπρόσωποι του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων της Binance. H επίσκεψη, που έγινε με πρωτοβουλία της Binance, πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ενημερώσουν την Αρχή για την εταιρεία, τις δραστηριότητές της, τον τρόπο που δουλεύουν, καθώς η Binance έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.
ΑΔΜΗΕ, η αύξηση κεφαλαίου και η αξία που δεν ξεκλειδώνει
-Με την αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ να έχει κλειδώσει, η Eurobank Equities υπερθεματίζει για το θετικό της απόφασης, αναφέροντας πως η επιλογή αυτή φαίνεται να υπαγορεύεται περισσότερο από χρηματοδοτικές ανάγκες και λιγότερο από στρατηγική βελτιστοποίησης της αποτίμησης. Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής σημειώνουν πως η προγραμματισμένη αύξηση κεφαλαίου της τάξης του €1 δισ. εκτιμάται ότι καλύπτει τις ανάγκες του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, διατηρώντας τη μόχλευση σε επίπεδα συγκρίσιμα με τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές δικτύων. Το ισχυρό pipeline έργων άνω των €6 δισ. στηρίζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης RAB (Regulated Asset Base) στην Ευρώπη και ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο του ΑΔΜΗΕ στην ενεργειακή μετάβαση. Παρά ταύτα, λέει η Eurobank Equities, η αγορά δεν φαίνεται να αποτιμά πλήρως αυτή τη δυναμική, κυρίως λόγω της εταιρικής πολυπλοκότητας και καταλήγει πως το επενδυτικό αφήγημα παραμένει ισχυρό, αλλά η αξία δεν αναμένεται να ξεκλειδώσει πλήρως όσο διατηρείται η δομή μιας holding εταιρείας.
Το ΤΙΜΕ και ο ΑΔΜΗΕ
-Με την ευκαιρία που η συζήτηση είναι για τον ΑΔΜΗΕ, να αναφέρω πως την ερχόμενη Δευτέρα κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού ΤΙΜΕ το οποίο στο εξώφυλλό του έχει τους 4 αστροναύτες του Artemis II. Το Artemis II είναι η επόμενη επανδρωμένη αποστολή της NASA στη Σελήνη, η πρώτη μετά το 1972 που θα φέρει αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη (χωρίς προσσελήνωση), για να δοκιμάσει τα συστήματα του διαστημόπλοιου Orion. Στις μέσα σελίδες όμως του περιοδικού υπάρχει συνέντευξη του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Γιάννη Καράμπελα, ο οποίος παρουσιάζει τον ΑΔΜΗΕ ως τη ραχοκοκαλιά ενός νέου ενεργειακού χάρτη.
Γιατί ο Πατίτσας παραγγέλνει τώρα νέα suezmax
-Η νέα παραγγελία suezmax από την Atlas Maritime δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ναυπηγική κίνηση, αλλά επιβεβαίωση μιας συγκεκριμένης επενδυτικής λογικής που η εταιρεία ακολουθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή δύο συν δύο προαιρετικών νεότευκτων στην DH Shipbuilding, με παράδοση το 2028 και τιμή χαμηλότερη από τις πιο πρόσφατες συγκρίσιμες συμφωνίες, δείχνει ότι η Atlas συνεχίζει να τοποθετείται με όρους κύκλου και όχι συγκυρίας. Σε μια αγορά όπου το orderbook των suezmax έχει φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, η συγκεκριμένη κίνηση λειτουργεί ως επανατοποθέτηση κεφαλαίων που προήλθαν από προηγούμενες ρευστοποιήσεις, με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η Atlas έχει ήδη αποδείξει ότι αντιμετωπίζει τα πλοία ως επενδυτικά assets και όχι ως μόνιμα στοιχεία ισολογισμού, αξιοποιώντας παράθυρα αγοράς τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Καθοριστικό ρόλο παίζει η σχέση με την DH Shipbuilding και τη European Maritime Finance. Οι ευνοϊκοί χρόνοι παράδοσης και το επίπεδο τιμών υποδηλώνουν πρόσβαση σε όρους που δεν είναι πλέον διαθέσιμοι σε όλους τους πλοιοκτήτες. Αυτό προσφέρει στην Atlas μεγαλύτερη ευελιξία, είτε για εμπορική εκμετάλλευση είτε για μελλοντική μεταπώληση, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς δεξαμενόπλοιων. Σε επίπεδο στρατηγικής, η κίνηση συνδέεται άμεσα με την εκτίμηση ότι η ζήτηση για αργό πετρέλαιο και η ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον κλάδο, ανεξάρτητα από τον ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης.
Ο V.V. εισέρχεται στο παιχνίδι των μεγάλων χαρτοφυλακίων
-Οι κινήσεις του Βύρωνα Βασιλειάδη διαβάζονται ως allocation κεφαλαίων με ορίζοντα δεκαετίας, Το τριπλασίασμα του orderbook στα 6 LR2 στην Κίνα και το παράλληλο κλείδωμα 6 MR2 στη Νότια Κορέα δείχνουν καθαρά ότι η Venergy δεν ποντάρει στο timing της επόμενης ανόδου, αλλά στο scarcity value σύγχρονου product tonnage μετά το 2028–2030. Με απλά λόγια: αγοράζει σήμερα χωρητικότητα που θα είναι δυσεύρετη αύριο. Η επιλογή δύο διαφορετικών ναυπηγικών πόλων δεν είναι γεωγραφική διασπορά για λόγους εντυπώσεων. Είναι hedge. Κίνα για scale και delivery flow, Κορέα για ποιότητα και optionality. Το χαρτοφυλάκιο που χτίζεται δεν είναι μονοδιάστατο, ούτε ευάλωτο σε έναν μόνο ναυπηγικό ή τεχνολογικό κίνδυνο. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι ο αριθμός των πλοίων, αλλά ο ρυθμός μετατροπής προθέσεων σε δεσμεύσεις. Ο Βασιλειάδης καίει γρήγορα το «execution risk». LOIs και options δεν μένουν στο συρτάρι· γίνονται firm. Αυτό είναι σήμα αυτοπεποίθησης στο balance sheet και καθαρής εικόνας για τα cash flows που θα απαιτηθούν. Το γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες έχουν τοποθετηθεί πάνω από 800 εκατ. δολάρια σε eco tonnage, από έναν παίκτη που εμφανίστηκε ως ανεξάρτητος πλοιοκτήτης μόλις το 2025, δείχνει δύο πράγματα: πρώτον, πρόσβαση σε κεφάλαια χωρίς πίεση και, δεύτερον, απουσία ανάγκης για γρήγορη απόσβεση.
Οι Greeks εξελίσσονται σε σημαντικό βραχίονα της δυτικής ενεργειακής στρατηγικής
-Η στροφή των Ελλήνων εφοπλιστών προς τα LNG carriers δεν είναι απλώς μια ναυτιλιακή τάση· διαβάζεται στη Wall Street ως καθαρό macro bet πάνω στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Δύσης. Τα τελευταία δύο χρόνια ο ελληνικός στόλος LNG ενισχύεται από παίκτες με διαφορετικά προφίλ, αλλά κοινή ανάγνωση της συγκυρίας. Ο Νίκος Τσάκος, παραδοσιακά συντηρητικός στον τομέα του φυσικού αερίου, ακούγεται πως μελετά την επόμενη κίνηση για LNG carriers, χωρίς να έχει πάρει ακόμη αποφάσεις. Η Άννα Αγγελικούση μέσω της Alpha Gas και η Μαρία Αγγελικούση με τη Maran Gas κινούνται πιο επιθετικά, επιβεβαιώνοντας ότι αντιμετωπίζουν το LNG ως core business και όχι ως συμπληρωματική δραστηριότητα. Επίσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την Capital Clean Energy Carriers και ο Γιώργος Οικονόμου μέσω της TMS Cardiff Gas αποδέχονται υψηλότερο ρίσκο, τοποθετούμενοι ακόμη και χωρίς εξασφαλισμένα μακροχρόνια ναυλοσύμφωνα. Από αμερικανική σκοπιά, το μήνυμα είναι σαφές. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες στοιχηματίζουν στη διαρκή αύξηση των εξαγωγών LNG από τις ΗΠΑ και στον ρόλο της Ευρώπης ως σταθερού αγοραστή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι διατηρούν στενές σχέσεις με ExxonMobil, Chevron, Shell και TotalEnergies. Για τη Wall Street αυτό μεταφράζεται σε reduced counterparty risk. Σε παρασκηνιακό επίπεδο η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως άτυπος βραχίονας της δυτικής ενεργειακής στρατηγικής. Η στροφή στο LNG δεν είναι απλώς επιχειρηματική επιλογή· είναι γεωοικονομική τοποθέτηση με μακροχρόνιο ορίζοντα και σαφές πολιτικό αποτύπωμα.
Οι πρώτοι Έλληνες ωφελημένοι από το SAFE
-Oι Βρυξέλλες ανοίγουν τις πιστωτικές γραμμές για το πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe) με έως €150 δισ. σε δάνεια για κοινές προμήθειες και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Το βασικό δόγμα είναι το «αγοράζουμε ευρωπαϊκά». Η πρώτη κατανομή δείχνει ως ωφελημένες τις χώρες με εδραιωμένη πολεμική βιομηχανία. H Πολωνία παίρνει €43,7 δισ., η Ρουμανία €16,7 δισ., και οι Γαλλία/Ουγγαρία περίπου €16,2 δισ. Η ελληνική «συμμετοχή» κλείδωσε στα €787,7 εκατ. Η Τουρκία έμεινε εκτός, χωρίς ειδική συμφωνία με την ΕΕ. Στο κάδρο των ωφελημένων μπήκε πρώτη η Resilience Tech η οποία μετά την εξαγορά της Flybot ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός kit αυτόματου πιλότου πτήσης, για αυτόνομα σκάφη που ελέγχονται με Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι ένα kit εξ ολοκλήρου σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελλάδα, με προγράμματα πτήσεων και αυτόνομες αποστολές. Η τεχνογνωσία του προέρχεται από τα διδάγματα του ασύμμετρου πολέμου στην Ουκρανία. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτική χρήση με επιλεγμένες μονάδες στην Ουκρανία και στον Ελληνικό Στρατό.
Βενέτης και Παγωτά Δωδώνη
-Μερικούς μήνες μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και τη μεταβίβαση όλου του ενεργητικού της “Παγωτά Δωδώνη” στην "Κρεμερία Δωδώνη” του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη (Βενέτης), είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια για το comeback του πάλαι ποτέ κραταιού brand στην αγορά του παγωτού. Ο βασικός μέτοχος της “Βενέτης” έριξε 4,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην “Κρεμερία Δωδώνη” ως βάση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας. Το τελευταίο, σε πρώτη φάση, αναμένεται να φθάσει συνολικά τα 10 εκατ. ευρώ και πέραν των παρεμβάσεων στην παραγωγική μονάδα που βρίσκεται στην Παλλήνη και της ανάπτυξης νέου concept καταστημάτων με σημαντικές συνέργειες με τη “Βενέτης”, περιλαμβάνει και την εξαγορά φάρμας στη Βοιωτία για τη διασφάλιση της πρώτης ύλης. Για την ιστορία, το μετοχικό κεφάλαιο της “Κρεμερία Δωδώνη”, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, φθάνει τα 4,6 εκατ.
Η «κρίση εμπιστοσύνης» στο bitcoin
-Η ισοτιμία του bitcoin κατέρρευσε χθες το μεσημέρι, κάτω από τα 70.000 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, σηματοδοτώντας αυτό που αναλυτές περιγράφουν ως «κρίση εμπιστοσύνης» στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Η πτώση -44% από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο, αποκαλύπτει ότι πίσω από τον θόρυβο και τους διθυράμβους για τον «ψηφιακό χρυσό» και την «αντιστάθμιση του πληθωρισμού», κρύβεται ένα -ακόμη- αμιγώς κερδοσκοπικό περιουσιακό και επενδυτικό στοιχείο. Η απόφαση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να αποκλείσει οποιοδήποτε «κρατικό πρόγραμμα διάσωσης» (bailout) για την αγορά κρυπτονομισμάτων, δημιούργησε απλώς το κλίμα και τις προϋποθέσεις για τη βαθιά διόρθωση. Η Ουάσιγκτον θέλει την Αμερική «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», αλλά δεν πρόκειται να παρέμβει για να στηρίξει την αγορά. Την ίδια ώρα, τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια στο bitcoin (spot Bitcoin ETFs) καταγράφουν αντιστροφή των ροών. Έχουν μετατραπεί σε καθαρούς πωλητές, αντί των 46.000 bitcoin που αγόραζαν πέρυσι την ίδια περίοδο. Ο Δείκτης Bull Score Index του Crypto Quant έπεσε στο απόλυτο μηδέν από 80 τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ οι ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων ξεπέρασαν τα 800 εκατ. δολάρια τις τελευταίες 24 ώρες. Τώρα πια τον λόγο έχουν οι τεχνικοί αναλυτές με τα διαγράμματά τους. Για πρώτη φορά από το 2022 ο κινητός μέσος όρος 365 ημερών έσπασε, με επόμενο στόχο τα 60.000-65.000 δολάρια. Μέχρι τώρα ακούγαμε και διαβάζαμε ωραίες ιστορίες για το «πάθος» θεσμικών επενδυτών στα κρυπτονομίσματα. Σήμερα, αποκαλύπτεται η αλήθεια: όταν η ρευστότητα στεγνώνει, όταν οι κεντρικές τράπεζες σφίγγουν τα λουριά, το bitcoin συμπεριφέρεται ακριβώς όπως όλα τα «υψηλού ρίσκου» επενδυτικά εργαλεία. Σίγουρα όχι ως καταφύγιο.
Η εποχή Τραμπ για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους Υψηλής Τεχνολογίας
-Τα νέα δεδομένα στην αμερικανική αγορά εργασίας επηρεάζουν τις ζωές όλων των ξένων φοιτητών και εργαζόμενων. Ο Πρόεδρος Τραμπ με διάταγμα έχει επιβάλει τέλος 100.000 δολαρίων -κάθε χρόνο- για τις περιβόητες βίζες H-1B. Οι βίζες Η-1Β είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στις αμερικανικές εταιρείες να προσλαμβάνουν εξειδικευμένους ξένους εργαζομένους. Το προηγούμενο κόστος μιας Η-1Β ήταν μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια έως 1.000$. Αρχικά, το μέτρο αφορούσε όλους τους κατόχους H-1B, αλλά μετά την κατακραυγή διευκρινίστηκε ότι ισχύει μόνο για νέους αιτούντες, όχι για υπάρχοντες κατόχους. Το διάταγμα Τραμπ επηρεάζει κυρίως τον τεχνολογικό κλάδο. Εταιρείες όπως η Amazon, που έχει περίπου 11.000 εργαζομένους με H-1B, θα αντιμετωπίσουν τεράστιο επιπλέον κόστος για νέες προσλήψεις. Η Amazon έχει ήδη εγκρίνει περισσότερες από 10.000 προσλήψεις με H-1B, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Εταιρείες όπως η Microsoft και η Meta είχαν πάνω από 5.000 εργαζόμενους με βίζα Η-1Β η καθεμία. Εκτός από τους τεχνολογικούς κολοσσούς υπάρχουν χιλιάδες μικρές και μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που εισάγουν «έξυπνα μυαλά» από το εξωτερικό. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραμμα H-1B παρέχει 85.000 βίζες ετησίως. Το 73% προέρχεται από την Ινδία και το 13% από την Κίνα. Ο Τραμπ πιστεύει ότι έτσι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς, ειδικά για νεαρούς αποφοίτους.
