Χρυσός: Ολες οι προβλέψεις μετά τη μεγάλη βουτιά, τι λένε οι αναλυτές
Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο χρυσός δεν έχει ακόμη φτάσει στο ανώτατο σημείο του και θεωρούν τις μειώσεις των επιτοκίων, τους δασμούς και την αύξηση της ζήτησης ως βασικούς καταλυτικούς παράγοντες βραχυπρόθεσμα - Ρέι Ντάλιο: Ο χρυσός είναι το καλύτερο ασφαλές καταφύγιο παρά το πρόσφατο sell-off
Ο χρυσός βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, με τις τιμές να θυμίζουν «roller-coaster» τις τελευταίες ημέρες. Αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.600 δολάρια ανά ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, ακολούθησε μια από τις πιο απότομες πτώσεις των τελευταίων δεκαετιών, με ημερήσια απώλεια άνω του 9% και περαιτέρω υποχώρηση στις επόμενες συνεδριάσεις.
Η διόρθωση αυτή συνδέθηκε με τεχνικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, όπως αυξήσεις στα margin, ρευστοποιήσεις θέσεων και γενικότερα leverage στην αγορά, ενώ έπαιξαν ρόλο και πολιτικές εξελίξεις — όπως η υποψηφιότητα νέου επικεφαλής για τη Fed — που τάραξαν το επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, η ισχυρότερη ισοτιμία του δολαρίου και η αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική συνέβαλαν στην πίεση προς τα πολύτιμα μέταλλα.
Αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει το πιο δραματικό επεισόδιο μέχρι στιγμής στην μακροχρόνια άνοδο του χρυσού, που έχει οδηγήσει τις τιμές του σε αύξηση κατά 165% σε δύο χρόνια.
Τα κέρδη τροφοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αγορά χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, την υποτίμηση του νομίσματος και τη γεωπολιτική αστάθεια, καθώς και από τις μαζικές εισροές σε ETF χρυσού.
Ωστόσο, τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας φαίνεται να δείχνουν ότι η διαρθρωτική άνοδος μετατράπηκε σε κερδοσκοπική, πριν τελικά δώσει τη θέση της σε μια απότομη αντιστροφή.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο χρυσός δεν έχει ακόμη φτάσει στο ανώτατο σημείο του και θεωρούν τις μειώσεις των επιτοκίων, τους δασμούς και την αύξηση της ζήτησης ως βασικούς καταλυτικούς παράγοντες βραχυπρόθεσμα.
H deVere Group εξέτασε σε βάθος τόσο τους bulls όσο και τους bears του χρυσού και ανέλυσε τις πρόσφατες τιμές-στόχους των αναλυτών για να διαπιστώσει αν οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι πολύ αργά για να επενδύσει κανείς σε χρυσό ή αν η άνοδος έχει ακόμα περιθώρια να συνεχιστεί.
Πολλοί αναλυτές πιστεύουν πλέον ότι η πιθανότητα αναθεώρησης της τιμής του χρυσού είναι πραγματική. Αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων που μίλησαν στη Barron’s πρόσφατα, δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι πλέον πολύ αργά για να επενδύσουν σε χρυσό οι επενδυτές που επιδιώκουν σημαντικά βραχυπρόθεσμα κέρδη.
Ανέκαμψε δυναμικάΩστόσο, η πτώση δεν κράτησε πολύ. Ο χρυσός ανέκαμψε δυναμικά και επέστρεψε πάνω από τα 5.000 δολάρια, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση ανόδου και παραμένοντας περίπου 10% χαμηλότερα από το πρόσφατο ρεκόρ του
Θέλει προσοχήΠολλοί αναλυτές προειδοποιούν τώρα ότι ο χρυσός πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή και υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αξιόπιστοι πτωτικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να φέρουν ένα απότομο τέλος στην άνοδο.
«Τα πολύτιμα μέταλλα συχνά προσελκύουν ενδιαφέρον»O Σκοτ Τίρας, πρόεδρος της Tiras Wealth Management, δήλωσε πως «τα πολύτιμα μέταλλα συχνά προσελκύουν ενδιαφέρον σε περιόδους αβεβαιότητας και αυτές οι πρώιμες κινήσεις μπορούν να τροφοδοτηθούν τόσο από το κλίμα όσο και από τα θεμελιώδη μεγέθη.
«Σε αυτό το στάδιο, όμως, ένα μεγάλο μέρος αυτής της αρχικής αύξησης μπορεί να έχει ήδη συμβεί».
Ο Έρικ Παρνέλ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην GVA, δήλωσε ότι, ενώ ο χρυσός μπορεί να έχει περιθώρια περαιτέρω ανόδου, οι επενδυτές θα ήταν «καλό να περιμένουν μια υποχώρηση μετά από μια εξαιρετική άνοδο».
Ωστόσο, ο Τζον Άλεν, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Aspirant, δήλωσε ότι υπάρχουν σαφείς λόγοι για την επιλογή του χρυσού, οι οποίοι υποστηρίζονται από την υποτίμηση του εμπορίου, την αστάθεια και την εμφάνιση νέων τεχνολογιών.
Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι λογικό να επενδύει κανείς σε χρυσό, ένα εμπόρευμα με ιστορία πέντε χιλιάδων ετών, ιδιαίτερα σε περιόδους αβεβαιότητας.
Ωστόσο, ο χρυσός είναι ήδη σημαντικά υψηλότερος από τις τιμές-στόχους που έχουν συμφωνηθεί για το τέλος του έτους, ακόμη και μετά την πρόσφατη δραματική πτώση.
Στόχος τα 4.600 δολάριαΜια ανάλυση των Financial Times τον Ιανουάριο έδειξε ότι ο στόχος τιμής μεταξύ 11 στρατηγικών ήταν μόλις 4.600 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους.
Μιλώντας στους FT, ο Πίτερ Μέιλορ της Macquarie Group, προειδοποίησε ότι ο χρυσός γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος, επειδή η πορεία του καθορίζεται πλέον τόσο από την κερδοσκοπία όσο και από τα θεμελιώδη μεγέθη.
Η πρόβλεψή του ήταν ότι ο χρυσός θα διαπραγματευόταν μόλις στα 4.200 δολάρια έως το δ’ τρίμηνο του 2026, μια σημαντική πτώση από τη σημερινή τιμή.
Μόνο ένας από τους έντεκα αναλυτές, ο Νίκι Σιλς της MKS Pamp, προβλέπει κέρδη σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές, με πρόβλεψη ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.400 δολάρια έως το τέλος του 2026.
Αυτή την εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος του deVere Group, Nάιτζελ Γκριν, προέτρεψε τους επενδυτές να προσεγγίσουν το χρυσό με προσοχή, αφού δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον «εύλογες ανησυχίες» σχετικά με το αν η άνοδος θα μπορέσει να διατηρήσει τη δυναμική της.
Σε μήνυμά του προς τους επενδυτές, ο Γκριν προειδοποίησε για σημαντικούς κινδύνους πτώσης της τιμής του χρυσού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας οι κεντρικές τράπεζες να αρχίσουν να εκποιούν τα αποθέματά τους σε χρυσό.
«Ένα από τα λίγα μη μοχλευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία«Ο χρυσός παραμένει ένα από τα λίγα μη μοχλευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Για τις κυβερνήσεις που βρίσκονται υπό πολιτική ή οικονομική πίεση, ο πειρασμός να ρευστοποιήσουν τα αποθέματά τους είναι πραγματικός», σημείωσε.
Ο Γκριν υπογράμμισε επίσης άλλους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της ψυχολογίας, με την πιθανότητα να προκαλέσει απότομη πώληση: «Η πορεία του χρυσού αντικατοπτρίζει βαθιά αβεβαιότητα, αλλά η αβεβαιότητα δεν είναι μόνιμη.
Εάν η πολιτική σταθεροποιηθεί ή τα αποθέματα κινητοποιηθούν, η αγορά θα μπορούσε να βιώσει μια απότομη προσαρμογή. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν πραγματικοί και ευρείς λόγοι για τους οποίους η τρέχουσα άνοδος του χρυσού μπορεί να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι πολλοί αναμένουν», προσέθεσε.
Πηγή: Newmoney
