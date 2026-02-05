Χρηματιστήριο: Απότομο «φρένο» μετά το τριήμερο ανοδικό σερί - Sell off στις τράπεζες
Οι πωλητές ανέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο μισό της σημερινής συνεδρίασης - Απώλειες άνω του 2% για τον τραπεζικό κλάδο - Αποστάσεις κράτησαν η Aktor και η Lamda Development καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο
Σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρέθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έμεινε από δυνάμεις μετά τις απανωτές υπερβάσεις. Οι πωλητές είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων από την έναρξη των συναλλαγών, με τις απώλειες να περιορίζονται σταδιακά, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να αγγίξει το πρόσφατο κεκτημένο των 2.400 μονάδων στα υψηλά ημέρας. Ωστόσο, μετά τις 14:00 οι εντολές πώλησης αυξήθηκαν σημαντικά και ο ΓΔ απομακρύνθηκε από τα υψηλά 16ετίας (Δεκέμβριος 2009) διορθώνοντας μετά το τριήμερο ράλι που είχε αποφέρει σωρευτικά κέρδη σχεδόν +4%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/2), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 40,59 μονάδες ή -1,69% και έκλεισε στις 2.366,48 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.361,82 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.400,06 μονάδες. Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026 αγγίζει το +11,59%. Στο «μάτι του κυκλώνα» βρέθηκαν σήμερα οι τράπεζες με απώλειες άνω του -2%, διορθώνοντας από τα υψηλά 10ετίας (Νοέμβριος 2015). Ισχυρή πτώση σημείωσαν επίσης ορισμένα blue chips, που προέρχονταν από διαδοχικά κλεισίματα σε πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ.
Υπήρξαν, ωστόσο, και εξαιρέσεις με τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης που συνέχισαν να υπεραποδίδουν. Η Aktor «σκαρφάλωσε» στα επίπεδα ρεκόρ των 11 ευρώ, στον απόηχο των ανακοινώσεων για τη συμμετοχή της κατά 36% στον ΒΟΑΚ. Σημαντικά ενισχύθηκε και η Lamda Development, λαμβάνοντας ώθηση από την πώληση δύο οικοπέδων αξίας 41,5 εκατ. ευρώ στην ΤΕΝ Brinke.
Πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις με επίκεντρο τον ΒΟΑΚ
Η κατανομή των ποσοστών συμμετοχής των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων στο έργο του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης), που ανακοινώθηκε σήμερα, έθεσε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη Metlen και την Aktor. Η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε 40%, της Metlen σε 24% και της Aktor σε 36% (24% μέσω της Άκτωρ Παραχωρήσεις + 12% μέσω της Aktor Συμμετοχές). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη.
«Πράσινο φως» άναψε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo στη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,5 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 67,18 εκατ. ευρώ. Η καθαρή έκτακτη χρηματική διανομή ανέρχεται σε 0,475 ευρώ ανά μετοχή και αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των χρήσεων 2022-2023. Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου οι μετοχές της Jumbo θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα λήψης της χρηματικής διανομής. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής έχει οριστεί η 30ή Μαρτίου.
Ταυτόχρονα, η ΓΣ ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας. Σύμφωνα με τις αλλαγές που εγκρίθηκαν, η Jumbo μπορεί πλέον -μεταξύ άλλων- να εμπορεύεται προϊόντα καπνού, να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής (logistics), αλλά και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο επικεφαλής του ομίλου, Απόστολος Βακάκης, αποκάλυψε επίσης ότι η Jumbo εξετάζει το ενδεχόμενο να εισέλθει μεσοπρόθεσμα στην τουρκική αγορά μέσω της ίδρυσης θυγατρικής που θα της ανήκει εξ ολοκλήρου.
Στις αγορές με νέο ομόλογο βγήκε η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για έκδοση AT1 χωρίς ημερομηνία λήξης και δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια. Η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ.
Την έγκριση για την κεφαλαιακή «ένεση» στον ΑΔΜΗΕ, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney η διοίκηση της εταιρείας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ το οποίο ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ έως το 2030 και θα αυξηθεί στα 7,5 δισ. ευρώ το 2034.
Στην πώληση δύο οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό προχώρησε η Lamda Development. Αγοραστής είναι η NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε 41,5 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή εξαγορά της Nova, τονίζοντας πως δεν έχει εισέλθει σε καμία σχετική συζήτηση ή συμφωνία.
Πρόσθετη συμμετοχή 20% απέκτησε η ΕΧΑΕ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, αυξάνοντας τη συνολική συμμετοχή της από 21% σε 41%. Το τίμημα για την εξαγορά ανήλθε σε 7,3 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.
Τεχνολογικά «βαρίδια» στις διεθνείς αγορές
Πιέσεις συνεχίζει να δέχεται η Wall Street, με αιχμή τις τεχνολογικές μετοχές και δη όσες σχετίζονται με τον κλάδο του λογισμικού (software), καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει καθιερωμένα επιχειρηματικά μοντέλα. «Πυροσβεστικά» λειτουργεί η πρόθεση των ΗΠΑ να επανεκκινήσει τις συνομιλίες με το Ιράν για τα πυρηνικά. Νέα ισχυρή πτώση σημειώνει σήμερα η αμερικανική αγορά, με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν μεταξύ -1,1% με -1,7%.
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η απομάκρυνση από τις τεχνολογικές μετοχές επιταχύνεται, επηρεάζοντας αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και της BoE, όπου αμφότερες οι κεντρικές τράπεζες κράτησαν αμετάβλητα τα επιτόκια. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά -1,3% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου χάνουν μεταξύ -0,7% με -1,1%.
