Χρηματιστήριο: Απότομο «φρένο» μετά το τριήμερο ανοδικό σερί - Sell off στις τράπεζες

Οι πωλητές ανέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο μισό της σημερινής συνεδρίασης - Απώλειες άνω του 2% για τον τραπεζικό κλάδο - Αποστάσεις κράτησαν η Aktor και η Lamda Development καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο