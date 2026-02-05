Τεχνητή νοημοσύνη: To sell off του 1 τρισ. στην Wall Street και o φόβος ανατροπής των επιχειρηματικών μοντέλων

Η αγορά τεχνολογίας δοκιμάζεται από μαζικό sell-off, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί άμεσα τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα και αλλάζει τους συσχετισμούς ισχύος