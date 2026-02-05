Τεχνητή νοημοσύνη: To sell off του 1 τρισ. στην Wall Street και o φόβος ανατροπής των επιχειρηματικών μοντέλων
Η αγορά τεχνολογίας δοκιμάζεται από μαζικό sell-off, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί άμεσα τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα και αλλάζει τους συσχετισμούς ισχύος
Η Wall Street έχει ζήσει αρκετά sell-off που συνδέθηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη από τότε που το ChatGPT πέρασε στη μαζική χρήση. Όμως τίποτα δεν συγκρίνεται με το σοκ αυτής της εβδομάδας . Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εξαϋλώθηκαν από την αξία μετοχών, ομολόγων και δανείων εταιρειών κάθε μεγέθους στη Σίλικον Βάλεϊ. Οι μετοχές λογισμικού βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τις απώλειες να είναι τόσο έντονες ώστε η συνολική αξία των τίτλων που παρακολουθεί σχετικό ETF της iShares να έχει μειωθεί σχεδόν κατά 1 τρισ. δολάρια μέσα σε επτά ημέρες.
Σε αντίθεση με προηγούμενα επεισόδια, η αιτία δεν ήταν ο φόβος μιας «φούσκας», αλλά η ανησυχία ότι η AI βρίσκεται ένα βήμα πριν υποκαταστήσει τα επιχειρηματικά μοντέλα μεγάλου αριθμού εταιρειών — ακριβώς όπως προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια οι πιο απαισιόδοξοι.
«Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για υπερβολική αντίδραση», λέει ο Μάικλ Ο’Ρουρκ της Jonestrading. «Εδώ και δύο χρόνια μιλάμε για την AI ως τεχνολογία πολλών γενεών. Τις τελευταίες εβδομάδες αρχίσαμε να βλέπουμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη».
Η σπίθα ήταν, εκ πρώτης όψεως, αθώα: η Anthropic PBC παρουσίασε ένα νέο εργαλείο AI για νομικές εργασίες, όπως η αναθεώρηση συμβολαίων. Το προϊόν δεν θεωρείται ακόμη επαναστατικό. Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο κατά τον οποίο τα εργαλεία κώδικα της εταιρείας είχαν ήδη αλλάξει τον τρόπο ανάπτυξης λογισμικού, η λιτή ανακοίνωση λήφθηκε εξαιρετικά σοβαρά από την αγορά.
