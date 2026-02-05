Το δράμα της Χίου, ο Κώστας, η Ντόρα και η Α’ Αθηνών, ο Ντε Γκρες και η Καρυστιανού, το deal του Ν.Β, ο Βακάκης μιλάει για συναισθήματα και σεξ, η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ

Κλείσιμο

Μακάρι να μην ξαναγίνει και μακάρι κάποτε να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει αυτό το κακό της παράνομης μετανάστευσης που δυστυχώς πολλές φορές καταλήγει σε ανθρώπινα δράματα. Κανείς δεν το θέλει αυτό, ούτε φυσικά οι λιμενικοί που διακινδυνεύουν και αυτοί τη ζωή τους για ένα χιλιάρικο μισθό, ούτε και καμία κυβέρνηση. Γι’ αυτό και είναι μάλλον άστοχες οι «δηλώσεις κατηγορίας» της αντιπολίτευσης, ειδικά όταν δεν έχει καν συμπληρωθεί ούτε ένα 24ωρο από το συμβάν. Τώρα, επί της ουσίας, τι πρέπει άραγε να κάνει μια κυβέρνηση απέναντι στη συστηματική υπερδεκαετή λαθρομετανάστευση, θα πρέπει να μας απαντήσει ας πούμε το ΠΑΣΟΚ πρώτα, γιατί οι υπόλοιποι ξέρουμε τι πρεσβεύουν… το «λιάζονται και μετά φεύγουν» της Τασίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια περιστατικά με δολοφόνους διακινητές παράνομων μεταναστών, που όταν φτάσουν κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα τους ανθρώπους για να ενεργοποιηθεί το διεθνές πρωτόκολλο της διάσωσης, αντιμετωπίζει το Λιμενικό κάθε μέρα στη Χίο, στη Λέσβο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Αν χθες δεν το αντιμετώπισε σωστά (το Λιμενικό), κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, θα το βρει η Δικαιοσύνη. Αλλιώς αν θέλει το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Αριστερά ας το πει ολοκάθαρα στον κόσμο. Να ανοίξουμε τα θαλάσσια (και τα χερσαία) σύνορά μας και να καλοδεχόμαστε τους χιλιάδες παράνομους μετανάστες από παντού.Ντε Γκρες-Καρυστιανού-Πάω στα όμορφα πολιτικά κουτσομπολιά τώρα να ελαφρύνουμε λίγο, ένα από τα οποία προέκυψε και πάλι από τον θρύλο της επικοινωνίας Νίκο Καραχάλιο, ο οποίος είπε ότι σε συνέντευξη που παραχωρεί στον ΑΝΤ1 ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει παράθυρο για πολιτική δραστηριοποίησή του και άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με την πρόεδρο Μαρία. Η μάλλον ελεύθερη αφετηρία της σκέψης του Καραχάλιου είναι λογικά ότι ο Λαρισαίος δικηγόρος Σούρλας που κάνει τα ρεπό της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία και εκπροσωπεί και αυτός την Καρυστιανού, είναι λίγο φιλοβασιλικός να το πω, λίγο ακροδεξιός να το πω, κάτι τέτοιο πάντως. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, με αποτέλεσμα από χθες το γραφείο Τύπου των Ντε Γκρες να διαψεύδει σαν μανιασμένο τη σχετική πληροφορία που κυκλοφόρησε με αστραπιαία ταχύτητα. Η πρόεδρος Μαρία πάντως παραμένει σταθερή στον σχεδιασμό της να αποφεύγει τις ζωντανές συζητήσεις, αν και κυκλοφορεί ότι πάει να μαγνητοσκοπήσει μια συνέντευξη, και εντός Φεβρουαρίου ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα μια διακήρυξη αρχών για το νέο κόμμα, όχι όμως ακόμα και το όνομα.Μπακογιάννης Α’ Αθηνών, η Ντόρα;-Το ότι το σκέφτεται από καιρό να κατέβει στην Α’ Αθηνών ο Κώστας Μπακογιάννης νομίζω είναι γνωστό. Σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό να κατέβει στον δήμο Αθηναίων για «να πάρει το αίμα του πίσω» από τον δήμαρχο Δούκα αλλά τελικά δεν θα το κάνει, προς απογοήτευση του Δούκα γιατί αυτός πιστεύει ότι “δεν έχει σωθεί το λάδι του στον δήμο μέσα σε μια τετραετία απέναντι στον ίδιο αντίπαλο”. Ωστόσο αυτά δεν τα γνωρίζει κανείς στ’ αλήθεια και οι έρευνες που γίνονται δημοσκοπικά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες ούτε αξιόπιστες. Αν κατέβει ο Κώστας στην Α’ Αθηνών θα κατέβει και η Ντόρα στα Χανιά είναι ένα ερώτημα, αλλά νομίζω ότι αυτό θα κληθεί να το αντιμετωπίσει (στ’ αλήθεια) περί το τέλος του έτους ο Μητσοτάκης.Το πνεύμα του Χατζηδάκη-Η παρουσίαση που έκανε χθες ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο που παρουσιάζει 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη εντάσσεται στη στρατηγική που έχει χαράξει ο Κ.Μ μέχρι τις εκλογές να αναδεικνύεται το θετικό έργο της κυβέρνησης και να περνάει προς τα έξω ότι γίνονται μεταρρυθμίσεις, μικρές ή μεγάλες. Ο Χατζηδάκης λέει για το νομοσχέδιο ότι διέπεται από «απλή λογική», δηλαδή δεν κάνει κάποια τομή στον χρόνο, αλλά αντιμετωπίζει καθημερινά πλην πολύ ουσιαστικά για τους πολίτες προβλήματα π.χ. για πιστοποιητικά που το Δημόσιο ζητάει και ξαναζητάει ή οι διεκδικήσεις του Δημοσίου με βάση τα τουρκικά φιρμάνια. Βέβαια, είναι γνωστό ότι με το ελληνικό δημόσιο το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Ρωτήστε και λίγο τι γίνεται στις πολεοδομίες, το κτηματολόγιο, τους δήμους και όπου ακόμα δεν έχει «απομακρυνθεί» η διαχείριση μέσω eGov.Η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ-Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διερευνά υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η Αρχή συνεχίζει τη διερεύνηση.Τα Κέντρα Καινοτομίας-Τώρα, χθες ο Μητσοτάκης πήγε στο Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου στα Γιάννενα -πριν πάει στο Προσυνέδριο της ΝΔ- το οποίο εγκαινιάστηκε από τη Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για ένα δημοτικό σχολείο που είχε κλείσει και επαναλειτουργεί ως δομή καινοτομίας, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και εντάσσεται στο Πανελλαδικό Δίκτυο των 13 Κέντρων Καινοτομίας που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Το Κέντρο έχει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και αναδυόμενων τεχνολογιών, με κεντρικό στοιχείο ένα ανθρωποειδές ρομπότ που εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία. Ενδιαφέρον.Πλησιάζει η λύση στο μετοχικό «παζλ» της Real Consulting