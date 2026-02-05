Το δράμα της Χίου, ο Κώστας, η Ντόρα και η Α’ Αθηνών, ο Ντε Γκρες και η Καρυστιανού, το deal του Ν.Β, ο Βακάκης μιλάει για συναισθήματα και σεξ, η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
Το δράμα της Χίου, ο Κώστας, η Ντόρα και η Α’ Αθηνών, ο Ντε Γκρες και η Καρυστιανού, το deal του Ν.Β, ο Βακάκης μιλάει για συναισθήματα και σεξ, η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
Χαίρετε, χθες ένα τρίτο πολύνεκρο δυστύχημα -αυτή τη φορά με παράνομους μετανάστες στη Χίο- σκίασε την καθημερινότητά μας
Μακάρι να μην ξαναγίνει και μακάρι κάποτε να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει αυτό το κακό της παράνομης μετανάστευσης που δυστυχώς πολλές φορές καταλήγει σε ανθρώπινα δράματα. Κανείς δεν το θέλει αυτό, ούτε φυσικά οι λιμενικοί που διακινδυνεύουν και αυτοί τη ζωή τους για ένα χιλιάρικο μισθό, ούτε και καμία κυβέρνηση. Γι’ αυτό και είναι μάλλον άστοχες οι «δηλώσεις κατηγορίας» της αντιπολίτευσης, ειδικά όταν δεν έχει καν συμπληρωθεί ούτε ένα 24ωρο από το συμβάν. Τώρα, επί της ουσίας, τι πρέπει άραγε να κάνει μια κυβέρνηση απέναντι στη συστηματική υπερδεκαετή λαθρομετανάστευση, θα πρέπει να μας απαντήσει ας πούμε το ΠΑΣΟΚ πρώτα, γιατί οι υπόλοιποι ξέρουμε τι πρεσβεύουν… το «λιάζονται και μετά φεύγουν» της Τασίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοια περιστατικά με δολοφόνους διακινητές παράνομων μεταναστών, που όταν φτάσουν κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα ρίχνουν μέσα στη θάλασσα τους ανθρώπους για να ενεργοποιηθεί το διεθνές πρωτόκολλο της διάσωσης, αντιμετωπίζει το Λιμενικό κάθε μέρα στη Χίο, στη Λέσβο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Αν χθες δεν το αντιμετώπισε σωστά (το Λιμενικό), κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, θα το βρει η Δικαιοσύνη. Αλλιώς αν θέλει το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Αριστερά ας το πει ολοκάθαρα στον κόσμο. Να ανοίξουμε τα θαλάσσια (και τα χερσαία) σύνορά μας και να καλοδεχόμαστε τους χιλιάδες παράνομους μετανάστες από παντού.
Ντε Γκρες-Καρυστιανού
-Πάω στα όμορφα πολιτικά κουτσομπολιά τώρα να ελαφρύνουμε λίγο, ένα από τα οποία προέκυψε και πάλι από τον θρύλο της επικοινωνίας Νίκο Καραχάλιο, ο οποίος είπε ότι σε συνέντευξη που παραχωρεί στον ΑΝΤ1 ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει παράθυρο για πολιτική δραστηριοποίησή του και άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με την πρόεδρο Μαρία. Η μάλλον ελεύθερη αφετηρία της σκέψης του Καραχάλιου είναι λογικά ότι ο Λαρισαίος δικηγόρος Σούρλας που κάνει τα ρεπό της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία και εκπροσωπεί και αυτός την Καρυστιανού, είναι λίγο φιλοβασιλικός να το πω, λίγο ακροδεξιός να το πω, κάτι τέτοιο πάντως. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, με αποτέλεσμα από χθες το γραφείο Τύπου των Ντε Γκρες να διαψεύδει σαν μανιασμένο τη σχετική πληροφορία που κυκλοφόρησε με αστραπιαία ταχύτητα. Η πρόεδρος Μαρία πάντως παραμένει σταθερή στον σχεδιασμό της να αποφεύγει τις ζωντανές συζητήσεις, αν και κυκλοφορεί ότι πάει να μαγνητοσκοπήσει μια συνέντευξη, και εντός Φεβρουαρίου ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα μια διακήρυξη αρχών για το νέο κόμμα, όχι όμως ακόμα και το όνομα.
Μπακογιάννης Α’ Αθηνών, η Ντόρα;
-Το ότι το σκέφτεται από καιρό να κατέβει στην Α’ Αθηνών ο Κώστας Μπακογιάννης νομίζω είναι γνωστό. Σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό να κατέβει στον δήμο Αθηναίων για «να πάρει το αίμα του πίσω» από τον δήμαρχο Δούκα αλλά τελικά δεν θα το κάνει, προς απογοήτευση του Δούκα γιατί αυτός πιστεύει ότι “δεν έχει σωθεί το λάδι του στον δήμο μέσα σε μια τετραετία απέναντι στον ίδιο αντίπαλο”. Ωστόσο αυτά δεν τα γνωρίζει κανείς στ’ αλήθεια και οι έρευνες που γίνονται δημοσκοπικά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες ούτε αξιόπιστες. Αν κατέβει ο Κώστας στην Α’ Αθηνών θα κατέβει και η Ντόρα στα Χανιά είναι ένα ερώτημα, αλλά νομίζω ότι αυτό θα κληθεί να το αντιμετωπίσει (στ’ αλήθεια) περί το τέλος του έτους ο Μητσοτάκης.
Το πνεύμα του Χατζηδάκη
-Η παρουσίαση που έκανε χθες ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο που παρουσιάζει 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη εντάσσεται στη στρατηγική που έχει χαράξει ο Κ.Μ μέχρι τις εκλογές να αναδεικνύεται το θετικό έργο της κυβέρνησης και να περνάει προς τα έξω ότι γίνονται μεταρρυθμίσεις, μικρές ή μεγάλες. Ο Χατζηδάκης λέει για το νομοσχέδιο ότι διέπεται από «απλή λογική», δηλαδή δεν κάνει κάποια τομή στον χρόνο, αλλά αντιμετωπίζει καθημερινά πλην πολύ ουσιαστικά για τους πολίτες προβλήματα π.χ. για πιστοποιητικά που το Δημόσιο ζητάει και ξαναζητάει ή οι διεκδικήσεις του Δημοσίου με βάση τα τουρκικά φιρμάνια. Βέβαια, είναι γνωστό ότι με το ελληνικό δημόσιο το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Ρωτήστε και λίγο τι γίνεται στις πολεοδομίες, το κτηματολόγιο, τους δήμους και όπου ακόμα δεν έχει «απομακρυνθεί» η διαχείριση μέσω eGov.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
-Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διερευνά υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η Αρχή συνεχίζει τη διερεύνηση.
Τα Κέντρα Καινοτομίας
-Τώρα, χθες ο Μητσοτάκης πήγε στο Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου στα Γιάννενα -πριν πάει στο Προσυνέδριο της ΝΔ- το οποίο εγκαινιάστηκε από τη Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για ένα δημοτικό σχολείο που είχε κλείσει και επαναλειτουργεί ως δομή καινοτομίας, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και εντάσσεται στο Πανελλαδικό Δίκτυο των 13 Κέντρων Καινοτομίας που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Το Κέντρο έχει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και αναδυόμενων τεχνολογιών, με κεντρικό στοιχείο ένα ανθρωποειδές ρομπότ που εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία. Ενδιαφέρον.
Πλησιάζει η λύση στο μετοχικό «παζλ» της Real Consulting
Ντε Γκρες-Καρυστιανού
-Πάω στα όμορφα πολιτικά κουτσομπολιά τώρα να ελαφρύνουμε λίγο, ένα από τα οποία προέκυψε και πάλι από τον θρύλο της επικοινωνίας Νίκο Καραχάλιο, ο οποίος είπε ότι σε συνέντευξη που παραχωρεί στον ΑΝΤ1 ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει παράθυρο για πολιτική δραστηριοποίησή του και άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με την πρόεδρο Μαρία. Η μάλλον ελεύθερη αφετηρία της σκέψης του Καραχάλιου είναι λογικά ότι ο Λαρισαίος δικηγόρος Σούρλας που κάνει τα ρεπό της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία και εκπροσωπεί και αυτός την Καρυστιανού, είναι λίγο φιλοβασιλικός να το πω, λίγο ακροδεξιός να το πω, κάτι τέτοιο πάντως. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, με αποτέλεσμα από χθες το γραφείο Τύπου των Ντε Γκρες να διαψεύδει σαν μανιασμένο τη σχετική πληροφορία που κυκλοφόρησε με αστραπιαία ταχύτητα. Η πρόεδρος Μαρία πάντως παραμένει σταθερή στον σχεδιασμό της να αποφεύγει τις ζωντανές συζητήσεις, αν και κυκλοφορεί ότι πάει να μαγνητοσκοπήσει μια συνέντευξη, και εντός Φεβρουαρίου ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα μια διακήρυξη αρχών για το νέο κόμμα, όχι όμως ακόμα και το όνομα.
Μπακογιάννης Α’ Αθηνών, η Ντόρα;
-Το ότι το σκέφτεται από καιρό να κατέβει στην Α’ Αθηνών ο Κώστας Μπακογιάννης νομίζω είναι γνωστό. Σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό να κατέβει στον δήμο Αθηναίων για «να πάρει το αίμα του πίσω» από τον δήμαρχο Δούκα αλλά τελικά δεν θα το κάνει, προς απογοήτευση του Δούκα γιατί αυτός πιστεύει ότι “δεν έχει σωθεί το λάδι του στον δήμο μέσα σε μια τετραετία απέναντι στον ίδιο αντίπαλο”. Ωστόσο αυτά δεν τα γνωρίζει κανείς στ’ αλήθεια και οι έρευνες που γίνονται δημοσκοπικά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες ούτε αξιόπιστες. Αν κατέβει ο Κώστας στην Α’ Αθηνών θα κατέβει και η Ντόρα στα Χανιά είναι ένα ερώτημα, αλλά νομίζω ότι αυτό θα κληθεί να το αντιμετωπίσει (στ’ αλήθεια) περί το τέλος του έτους ο Μητσοτάκης.
Το πνεύμα του Χατζηδάκη
-Η παρουσίαση που έκανε χθες ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο που παρουσιάζει 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη εντάσσεται στη στρατηγική που έχει χαράξει ο Κ.Μ μέχρι τις εκλογές να αναδεικνύεται το θετικό έργο της κυβέρνησης και να περνάει προς τα έξω ότι γίνονται μεταρρυθμίσεις, μικρές ή μεγάλες. Ο Χατζηδάκης λέει για το νομοσχέδιο ότι διέπεται από «απλή λογική», δηλαδή δεν κάνει κάποια τομή στον χρόνο, αλλά αντιμετωπίζει καθημερινά πλην πολύ ουσιαστικά για τους πολίτες προβλήματα π.χ. για πιστοποιητικά που το Δημόσιο ζητάει και ξαναζητάει ή οι διεκδικήσεις του Δημοσίου με βάση τα τουρκικά φιρμάνια. Βέβαια, είναι γνωστό ότι με το ελληνικό δημόσιο το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Ρωτήστε και λίγο τι γίνεται στις πολεοδομίες, το κτηματολόγιο, τους δήμους και όπου ακόμα δεν έχει «απομακρυνθεί» η διαχείριση μέσω eGov.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ
-Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διερευνά υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η Αρχή συνεχίζει τη διερεύνηση.
Τα Κέντρα Καινοτομίας
-Τώρα, χθες ο Μητσοτάκης πήγε στο Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου στα Γιάννενα -πριν πάει στο Προσυνέδριο της ΝΔ- το οποίο εγκαινιάστηκε από τη Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για ένα δημοτικό σχολείο που είχε κλείσει και επαναλειτουργεί ως δομή καινοτομίας, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και εντάσσεται στο Πανελλαδικό Δίκτυο των 13 Κέντρων Καινοτομίας που λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Το Κέντρο έχει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και αναδυόμενων τεχνολογιών, με κεντρικό στοιχείο ένα ανθρωποειδές ρομπότ που εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία. Ενδιαφέρον.
Πλησιάζει η λύση στο μετοχικό «παζλ» της Real Consulting
-Όλο και πιο κοντά φαίνεται να βρίσκονται οι εξελίξεις στη Real Consulting, όπου βασικός μέτοχος παραμένει σήμερα ο Νίκος Β. Βαρδινογιάννης. Οι πληροφορίες εντείνουν την αίσθηση ότι η εταιρεία πληροφορικής οδεύει προς μια συμφωνία με ευρύτερες επιχειρηματικές προεκτάσεις. Από τη στιγμή που ακούστηκαν στην αγορά φήμες για πιθανό deal με εφοπλιστικό όμιλο -ο οποίος φέρεται να εξετάζει την εισαγωγή μέρους των δραστηριοτήτων του στην εισηγμένη- η αγορά προσπαθεί να «διαβάσει» τα επόμενα βήματα. Στο τραπέζι, μάλιστα, έχει πέσει ακόμη και το σενάριο μιας συγχώνευσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση. Η κινητικότητα πυροδότησε έναν μικρό κύκλο σεναρίων, με περισσότερα από δύο ή τρία ονόματα γνωστών εφοπλιστών να ακούγονται στα χρηματιστηριακά γραφεία. Παρά ταύτα, όσοι παρακολουθούν στενά την υπόθεση επισημαίνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Την ίδια ώρα, μια δεύτερη γραμμή φημολογίας κάνει λόγο για τη συγκρότηση επενδυτικού σχήματος με ισχυρά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο, στο οποίο δεν αποκλείεται να συμμετέχει και σημαντικός ξένος επενδυτής - εξέλιξη που θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες κινήσεις αναμένονται με ενδιαφέρον από την αγορά, καθώς δεν αποκλείεται να πρόκειται για μια συμφωνία με ευρύτερο αποτύπωμα στον κλάδο της τεχνολογίας. Κυριακή - κοντή γιορτή.
Ο Βακάκης μιλάει για δίαιτες, συναισθήματα και... σεξ
-Εμφανώς αδυνατισμένος και κομψός εμφανίστηκε ο Απόστολος Βακάκης στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Όπως εξήγησε, ξύπνησε μια ημέρα και “σταμάτησα το ποτό, μου το κόλλησε ο Τραμπ, ένας άσωτος όπως ο Τραμπ είπε stop. Ούτε μπύρες, ούτε τίποτε” κατέληξε προσθέτοντας πως “έκοψα με το μαχαίρι το ψωμί και τα ζυμαρικά. Δυστυχώς λυγίζω στο γλυκό”. Η πιο ωραία όμως ατάκα Βακάκη στο δίωρο που κράτησε η συνέλευση (είχε μόνον δύο θέματα) ήταν η απάντησή του για τις πρόσφατες εκθέσεις των επενδυτικών τραπεζών που διατύπωναν επιφυλάξεις για την πορεία της Jumbo: “Εμείς μιλάμε με νούμερα, όχι με συναισθήματα”. Για το ίδιο θέμα είπε επίσης πως “έχω ξεκαθαρίσει στον κόσμο ότι εδώ είμαστε αποταμίευση. Δεν κάνουμε χρηματιστηριακά παιχνίδια. Οι περισσότεροι πύραυλοι ανατινάζονται στην εξέδρα και από αυτούς που φεύγουν οι μισοί δεν επιστρέφουν”. Ενδιαφέρουσα και η άποψη Βακάκη για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, όπου είπε «κάποιοι πρέπει να αφήσουν τη φιλολογία και να αρχίσουν το σεξ».
Η τριπλέτα του ΤΙΤΑΝΑ
-Τρεις εξαγορές έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες ο Όμιλος Titan Cement, όλες με στρατηγική σημασία και ένα κοινό σημείο: την εγγύτητα σε λιμάνια, στοιχείο που ενισχύει τη διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές και προσφέρει αυξημένη ευελιξία στις εξαγωγές. Η πιο πρόσφατη κίνηση είναι η εξαγορά της Vracs de L'Estuaire, η οποία λειτουργεί μια υπερσύγχρονη μονάδα άλεσης κλίνκερ στο λιμάνι της Χάβρης στη Βόρεια Γαλλία, με ετήσια δυναμικότητα 0,6 εκατ. τόνων. Σε συνδυασμό με την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη αγορά της Κωνσταντινούπολης και της Keystone Cement Company στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμορφώνεται μια τριπλέτα επενδύσεων που αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου αύξησης EBITDA κατά 11%–13% έως το 2028. Όπως εξηγούν αναλυτές, η στρατηγική αυτή επιλογή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσφορά, δημιουργώντας ευκαιρίες για παραγωγούς με ισχυρή εξαγωγική δυνατότητα. Με τις νέες εγκαταστάσεις να απευθύνονται τόσο στις τοπικές αγορές όσο και στο διεθνές εμπόριο, ο Τιτάνας κινείται για να θωρακίσει τη μελλοντική του κερδοφορία και να αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Η Titan Cement κινείται πέριξ των 4,3 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία, με την τιμή όμως στο ταμπλό να έχει υποχωρήσει λίγες συνεδριάσεις μετά το ιστορικό υψηλό των 58,80 ευρώ.
Γκριμάλντι
-Σε λίρα 100 αποδεικνύεται για τον Εμάνουελ Γκριμάλντι η επένδυση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, καθώς η κερδοφορία αυξάνεται ραγδαία, φουσκώνοντας, φυσικά και τα μερίσματα… Μάλιστα η Εταιρεία Συμμετοχών Λιμένος Ηγουμενίτσας υπό τον Πολ Κυπριανού, το “όχημα” δηλαδή με το οποίο η κοινοπραξία Grimaldi Euromed, Minoan Lines S.A. και EKEB AE, έλαβαν το 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας το 2023 σε μία συμφωνία ύψους 84,17 εκατ. ευρώ, θα δώσει φέτος και προμέρισμα. Στις προσωρινές καταστάσεις που δημοσιοποίησε -και οι οποίες αφορούν την οκτάμηνη περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025- τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας Συμμετοχών έφθασαν τα 3,94 εκατ. ευρώ.
Αλέξης Υφαντής vs Δημήτρης Βιντζηλαίος
-Η μάχη στην εγχώρια αγορά αλλαντικών, των περίπου 450-500 εκατ. ευρώ ετησίως, φαίνεται ότι πλέον γέρνει ξεκάθαρα υπέρ του Αλέξη Υφαντή. Ο επικεφαλής της ιστορικής αλλαντοβιομηχανίας ΥΦΑΝΤΗΣ, με πωλήσεις 215,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 10,2 εκατ. ευρώ το 2024, δείχνει να πατά γερά στην κορυφή. Και με το deal για την εξαγορά της Νίκας, θα αυξήσει τον ενοποιημένο και προσβλέπει φέτος να έχει το σαφές προβάδισμα σε μια αγορά που συγκεντρώνεται ραγδαία. Στην αντίπερα όχθη, ο Δημήτρης Βιντζηλαίος, τέσσερα χρόνια από τότε που πήρε στα χέρια του την Creta Farms μετά τον «εμφύλιο» των αδελφών Δομαζάκη που λίγο έλειψε να τη διαλύσει, εξακολουθεί να πασχίζει να την επαναφέρει σε κερδοφόρα τροχιά. Πρόσφατα η εταιρεία δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024. Σύμφωνα με αυτές, οι πωλήσεις υποχώρησαν οριακά στα 145,9 εκατ. ευρώ και οι καθαρές ζημιές αυξήθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ περίπου, από 105 χιλ. ευρώ το 2023.
Νέα πρόσωπα
-Νέα δύναμη πυρός για τους Συνδέσμους των Βιομηχάνων της χώρας καθώς έχουμε προσθήκες νέων στελεχών σε θέσεις-κλειδιά και μάλιστα με σημαντική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Ετσι, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ τοποθετήθηκε ο Γιώργος Χριστόπουλος που, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, σύμβουλος στο υπουργείο Ενέργειας, σύμβουλος στο υπ. Εργασίας κοκ. Επίσης, σε αντίστοιχη θέση στο ΣΒΕ τοποθετείται η Βίκυ Λοΐζου που έχει διατελέσει ΓΓ Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΓΓ Βιομηχανίας στο υπ. Ανάπτυξης, ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας στο υπ. Εξωτερικών, και ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Χρηματιστήριο: 5+5 blue chips σε νέες κορυφές
-«Καύσιμα» από τα βαριά χαρτιά παίρνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταφέρνοντας να ρίξει το «οχυρό» των 2.400 μονάδων μόλις επτά συνεδριάσεις μετά την κατάκτηση των 2.300 μονάδων. Σύμμαχοι στη νέα υπέρβαση ήταν 10 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέντε εκ των οποίων έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά, ενώ άλλες πέντε σημείωσαν πολυετή ρεκόρ. Στον τραπεζικό κλάδο, η Τρ. Πειραιώς έφτασε ένα βήμα πριν από τα 9 ευρώ, που αποτελούν υψηλό 5 ετών, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε τα 11 δισ. ευρώ. Το ρεκόρ 10ετίας διεύρυνε η Alpha Bank, η οποία διαπραγματεύεται πλέον στην περιοχή των 4,5 ευρώ. Ιστορικό υψηλό για την Coca-Cola HBC στα 48,8 ευρώ, λίγες ημέρες προτού δημοσιεύσει τα ετήσια αποτελέσματα για τη χρήση 2025. Παραμένει η πολυτιμότερη εισηγμένη του ΧΑ, με την κεφαλαιοποίησή της να υπερβαίνει τα 18 δισ. ευρώ. Συνεχίζει απτόητη προς νέες κορυφές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία πλησίασε για πρώτη φορά τα 35 ευρώ. Σε αντίστοιχο ύφος η Motor Oil παραλίγο να πιάσει για πρώτη φορά τα 36 ευρώ. Γερά πάνω από τα 20 ευρώ «πατά» η ΔΕΗ, σε τιμές που είχε να δει ξανά από το καλοκαίρι του 2008. Νέα ιστορικά ρεκόρ για τη Viohalco και τη συγγενική Cenergy, με την πρώτη να φτάνει στα 13,4 ευρώ και τη δεύτερη να βάζει «πλώρη» για τα 20 ευρώ. Μάλιστα, η CENER αποτιμάται πάνω από 4 δισ. ευρώ. Σε νέο υψηλό 19 ετών η άλλη θυγατρική, ElvalHalcor, κοιτάζοντας τα 5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2007.
Η HelleniQ Energy και το call option των θεσμικών
-Αυξάνονται και πυκνώνουν οι συναλλαγές, από θεσμικά χαρτοφυλάκια, στη μετοχή της HelleniQ Energy η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ξεπέρασε τα 2,8 δισ. ευρώ. Οι περισσότεροι βλέπουν τη μετοχή σαν ένα στοίχημα «call option» (που είναι και της μόδας τώρα τελευταία). Εκτός από την υψηλή μερισματική απόδοση και τις σταθερές ταμειακές ροές, η HelleniQ Energy επενδύει πολλά στην κοινοπραξία της με τη Chevron. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο. Η Chevron, ο αμερικανικός κολοσσός με 11,1 δισ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου στα αποθέματά του, θα φέρει ένα σεισμογραφικό σκάφος νέας γενιάς για να ερευνήσει το τετράδυμο μπλοκ «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I και II» που καλύπτει 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε βάθη που φτάνουν τα 3.000 μέτρα. Η διεθνής στατιστική δίνει πιθανότητες επιτυχίας (να βρεθεί δηλαδή άμεσα αξιοποιήσιμο πετρέλαιο και φυσικό αέριο) της τάξης του 18% έως 20%. Εάν όμως συμβεί, τότε αυτόματα η αξία της κοινοπραξίας, άρα και της HelleniQ Energy, θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Το στοίχημα των θεσμικών μοιάζει μ’ ένα call option σε καλή τιμή. Αγοράζεις μια μερισματική απόδοση 6% έως 7% και ταυτόχρονα αγοράζεις το δικαίωμα να πουλήσεις αν και όταν οι έρευνες καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα.
Ακτοπλοΐα: Από το 2026-2027 θα δούμε νέα, μεγάλα πλοία
-Στο παρασκήνιο της ακτοπλοΐας, η συζήτηση για την ανανέωση του στόλου έχει περάσει πια σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι απλώς μια γενική διαπίστωση, αλλά μια πίεση που μεγαλώνει από τα νησιά, την αγορά και τις ίδιες τις εταιρείες που βλέπουν τα όρια των παλιών πλοίων να στενεύουν. Οι πληροφορίες λένε ότι το σχέδιο αρχίζει να «κουμπώνει»: χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πρόσβαση σε δάνεια και ενισχύσεις που θα επιτρέψουν την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό γερασμένων πλοίων. Η ανάγκη είναι υπαρκτή και δύσκολα αμφισβητείται, ειδικά για τα νησιά που ζουν και αναπνέουν από την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Οι μεγάλοι όμιλοι, άλλωστε, έχουν ήδη κάνει τις κινήσεις τους. Στην αγορά θεωρείται δεδομένο ότι από το 2026-2027 θα δούμε νέα, μεγάλα πλοία να μπαίνουν στις γραμμές. Το πραγματικό στοίχημα, όμως, βρίσκεται αλλού. Στις μικρότερες εταιρείες, εκεί όπου κάθε ευρώ μετράει και κάθε πλοίο κάνει τη διαφορά. Στο κυβερνητικό επιτελείο επιμένουν ότι αυτή τη φορά δεν θα μείνουν εκτός οι «μικροί». Το ερώτημα, φυσικά, είναι αν το σχέδιο θα προχωρήσει με τους ρυθμούς που απαιτούνται.
Τι βλέπει η Wall Street στη συντεταγμένη στροφή των Greeks στα δεξαμενόπλοια
-H εικόνα που σχηματίζεται στις αρχές του 2026 δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Η ελληνική πλοιοκτησία κάνει μια συντεταγμένη, σχεδόν «πολιτική» στροφή προς τα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, διαβάζοντας καλύτερα από πολλούς τον παγκόσμιο κύκλο ρίσκου και αποδόσεων. Στη γλώσσα των αγορών, αυτό λέγεται conviction trade. Τα ονόματα που πρωταγωνιστούν δεν είναι τυχαία. Η Dynacom με 16 VLCC, η Cape Shipping της οικογένειας Ανδριανόπουλου ακολουθεί με VLCC 319.000 dwt, επιβεβαιώνοντας ότι το «βαρύ» κεφάλαιο κινείται συντονισμένα. Στα Suezmax, η εικόνα θυμίζει καλά οργανωμένο syndicate: η Lavinia Tankers του Πάνου Λασκαρίδη, η Stealth Maritime του Χάρη Βαφειά, η JHI Steamship του Γιάννη Ιγγλέση και η New Shipping του Αδαμάντιου Πολέμη τοποθετούνται επιθετικά, με συνολικά επτά νέες παραγγελίες. Παράλληλα, η Stealth Maritime ενισχύει το αποτύπωμά της και στα προϊόντα πετρελαίου, με δύο νέα LR2, δείχνοντας διαφοροποίηση αλλά όχι αμφιβολία για τον κλάδο. Την ίδια στιγμή, η απουσία ουσιαστικών κινήσεων στο ξηρό φορτίο, με μοναδική εξαίρεση δύο Kamsarmax της Safe Bulkers, λειτουργεί ως σιωπηρή παραδοχή ότι το story εκεί δεν «πουλάει» αυτή τη στιγμή. Υψηλό κόστος νεότευκτων, εύθραυστη ισορροπία προσφοράς–ζήτησης και περιορισμένη ορατότητα. Η αναβολή των συζητήσεων για το IMO Global Net Zero Framework, σε συνδυασμό με γεωπολιτικές εντάσεις και κυρώσεις σε παλαιά δεξαμενόπλοια, δημιουργούν ένα περιβάλλον που στη Wall Street θα χαρακτηριζόταν textbook bull case. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν κυνηγούν απλώς ναύλα: τοποθετούνται στρατηγικά σε έναν κύκλο που εκτιμούν ότι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του.
Τα απόνερα από την παρουσία της Κίμπερλι στο Propeller Club
-Συνεχίζονται τα απόνερα από την παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην εκδήλωση του Propeller Club Port of Piraeus. Είναι φανερό πλέον ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως σταθερό κόμβο σε μια ασταθή γειτονιά και η πρέσβης το επαναεπιβεβαίωσε. Όχι μόνο λόγω γεωγραφίας, αλλά λόγω ικανότητας να συνδυάζει ναυτιλία, υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια. Λιμάνια, ναυπηγεία και LNG projects παραμένουν ψηλά στην ατζέντα των ΗΠΑ που κάθε άλλο παρά συγκυριακή θεωρείται. Η Ελλάδα, με τη ναυτιλιακή της ισχύ και τη θεσμική της σταθερότητα, εμφανίζεται ως επιλογή χαμηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης. Στην ομιλία της στο Propeller Club, η πρέσβης, που ας μην ξεχνάμε ότι έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε πολιτική γλώσσα, αποφεύγοντας τα διπλωματικά στερεότυπα. Έθεσε τη ναυτιλία ως εργαλείο σταθερότητας και ισχύος, συνδέοντάς την άμεσα με την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου. Μηνύματα που δεν απευθύνονταν μόνο στην Αθήνα. Στο παρασκήνιο, η εκτίμηση είναι ότι οι ΗΠΑ επενδύουν στρατηγικά σε αξιόπιστους εταίρους, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει πεδίο ανταγωνισμών.
Η Bylot ελπίζει σε καλύτερες μέρες
-Επειτα από μια περίοδο ταλαιπωρίας, η Intalot -Bylot, πλέον- δείχνει πως προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα, που χρηματιστηριακά σημαίνει κεφαλαιοποίηση κοντά στα 2 δισ. ευρώ, ενώ στην αγορά κυκλοφορούν φημολογίες για εξαγορές που θα ενισχύσουν το μερίδιό της στη βρετανική αγορά στοιχηματισμού. Λέγεται μάλιστα ότι η ανακοίνωση θα έρθει μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες και θα αποδείξει ότι η κατάσταση που προκλήθηκε με τη βαριά αύξηση της φορολογίας στη Βρετανία, συνιστά ευκαιρία ανάπτυξης για την Bally’s Intralοt.
Η «μικρή» TREK βγήκε στην αγορά και ψάχνει
-Η TREK Development έκανε το ντεμπούτο της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τιμή εισαγωγής 1,40 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 11 εκατ. ευρώ. Σήμερα η μετοχή διαπραγματεύεται στα 3,17 ευρώ και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε χθες τα 25 εκατ. ευρώ. Είναι μια εταιρεία που σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα υποδομής σε έναν εξειδικευμένο τομέα των υποδομών, στην ενέργεια, το κλίμα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εταιρεία των αδελφών Παπαπολύζου δεν κατασκευάζει δρόμους αλλά αναπτύσσει smart cities, ενεργειακές αποδόσεις σε δημόσια κτήρια και ψηφιακές υποδομές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για εξαγορές εξειδικευμένων εταιρειών, δηλαδή παραγωγικές μονάδες που σήμερα είναι προμηθευτές της στη μικρή βιομηχανία, την τεχνολογία και το κατασκευαστικό κομμάτι. Η διοίκηση έχει ήδη δρομολογήσει την έκδοση ενός ομολογιακού δανείου για να χρηματοδοτήσει το πρώτο κύμα των εξαγορών, ενώ ήδη έχει δεχθεί κρούσεις από θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού για placement. Όλα αυτά προτού συμπληρωθούν 3 μήνες από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.
Τα πρώτα λεφτά στην ελληνική βιοτεχνολογία
-Με την έναρξη του πρώτου ελληνικού «Life Sciences Venture Capital Fund» στα τέλη του 2025, η Kos Biotechnology Partners των Δρ. Σίμου Συμεωνίδη και Αλέξανδρου Τζούκα, πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση. Τοποθετήθηκε στην Epikast, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Στέλιο Παπαδόπουλο, «πατριάρχη της βιοτεχνολογίας» στις ΗΠΑ μαζί με άλλους επενδυτές. Η Epikast, με έδρα τη Νέα Υόρκη αλλά και παρουσία στην Αθήνα, προσφέρει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις στη βιοφαρμακευτική βιομηχανία. Το Life Sciences Venture Capital Fund σχεδιάζει επενδύσεις σε Βοστώνη και Σαν Φρανσίσκο και συνεργασίες με κορυφαία αμερικανικά Venture Capital funds, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ανάπτυξη εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και υποδομών στην Ελλάδα.
Ξαφνικά δεν φτάνουν τα GPU
-Μέχρι πρόσφατα, πολλοί GPU providers (πάροχοι υπολογιστικής ισχύος), κυρίως λόγω και των τεράστιων κρατικών επενδύσεων σε data centers Τεχνητής Νοημοσύνης, είχαν τον πονοκέφαλο να βρουν πελάτες (tenants) ώστε να καταναλώσουν την τεράστια ισχύ που παρέχουν στην αγορά. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το ακριβώς αντίστροφο: οι πελάτες ψάχνουν απεγνωσμένα θέσεις σε κάρτες Τεχνητής Νοημοσύνης στα μεγάλα data center και δεν βρίσκουν. Ο λόγος είναι ένα νέο, «ανοιχτό» μοντέλο της Moonshot AI, το Kimi K2.5. Είναι αρκετά δυνατό για απαιτητικές δουλειές με «agents» και, κυρίως, με τιμές χρήσης πολύ χαμηλότερες από τα κορυφαία κλειστά μοντέλα όπως το Opus 4.5 της Anthropic. Αυτή η διαφορά και η ποιότητα του μοντέλου πυροδότησε τη μεταφορά σε πολλά workloads από την Οpus σε Kimi. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφεί, μέσα σε λίγες μέρες, μεγάλη ζήτηση για ισχυρές GPUs. Αρκετοί online providers εμφανίζουν πίεση/περιορισμένη διαθεσιμότητα. Δεν είναι απλώς «μόδα» ούτε περιστασιακό hype. Μοιάζει με την αντίστοιχη φρενίτιδα που ζήσαμε πέρυσι τέτοια εποχή με το Deepseek.
Ο Eλον Μασκ θέλει να γίνει πρωταθλητής και στην Ενέργεια
-Διάλεξε μια μικρή πόλη της Καλιφόρνιας. Θέλει να τη μετατρέψει σε πειραματικό εργαστήριο παραγωγής ενέργειας. Η Tesla κατέθεσε σχέδια για την κατασκευή μιας εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας αξίας $140 εκατομμυρίων στο Ripon της Καλιφόρνιας. Θα κατασκευάζει περισσότερα από 150 Megapacks, μπαταρίες-γίγαντες, ικανές να τροφοδοτήσουν χιλιάδες νοικοκυριά. Ο Ελον Μασκ θέλει να μετατρέψει την Tesla από εταιρεία τεχνολογίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, σ’ έναν ενεργειακό κολοσσό. Τα Megapacks της Tesla θα μπορούν να εγκαθίστανται σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας τις πόλεις σε γιγάντιες μπαταρίες που μπορούν να αποθηκεύουν ηλιακή και αιολική ενέργεια και να την απελευθερώνουν όταν χρειάζεται. Τα Megapacks θέλουν να αντικαταστήσουν ρυπογόνους γεννήτριες και θα προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε περιόδους με πολλά μπλακάουτ, που στην Καλιφόρνια είναι συχνότατο φαινόμενο κάθε καλοκαίρι. Την ώρα που ο Πρόεδρος Τραμπ πρεσβεύει τη θεωρία «drill baby drill» ο Eλον Μασκ θέλει να εγκαθιστά τις Megapacks μπαταρίες με ταχύτητα, σαν updates λογισμικού.
Η Κίνα κερδίζει από τον ήλιο
-Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η Κίνα εγκατέστησε 256 GW ηλιακής ισχύος. Ολες οι χώρες του υπόλοιπου πλανήτη μαζί, 124 GW. Η Κίνα εγκαθιστά διπλάσια φωτοβολταϊκά από τις ΗΠΑ, Ινδία, Γερμανία, Βραζιλία και όλες τις άλλες χώρες συνολικά. Την ίδια ακριβώς περίοδο, τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατακτούν τις αγορές του πλανήτη - πάνω από 65% των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Από 20%, το 2010, κατέκτησε τα 2/3 της αγοράς - σε μόλις δεκαπέντε χρόνια. Η Δύση συζητά για την «ενεργειακή μετάβαση» και θέτει στόχους για το 2030, η Κίνα την υλοποιεί σήμερα. Από 37 GW ηλιακής ισχύος το 2022 σε 256 GW το 2025, άνοδος +590% σε 3 χρόνια. Παράλληλα, η BYD ξεπέρασε σε πωλήσεις την Tesla παγκοσμίως, ενώ οι κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυριαρχούν στις αγορές της Ευρώπης, Ασίας, Λατινικής. Αμερικής. Η Κίνα, εξασφαλίζει ενεργειακή ανεξαρτησία, κατακλύζει τις αγορές με φθηνά φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθιστώντας αδύνατο τον ανταγωνισμό για δυτικούς κατασκευαστές. Επιπλέον, δημιουργεί τεχνολογική εξάρτηση. Όπως κάποτε ο πλανήτης εξαρτιόταν από το σαουδαραβικό πετρέλαιο, σύντομα θα εξαρτάται από κινεζικά ηλιακά πάνελ και μπαταρίες λιθίου. Ευρώπη και ΗΠΑ αντιδρούν με δασμούς, αλλά είναι πια αργά.
Πηγή: newmoney.gr
Ο Βακάκης μιλάει για δίαιτες, συναισθήματα και... σεξ
-Εμφανώς αδυνατισμένος και κομψός εμφανίστηκε ο Απόστολος Βακάκης στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Όπως εξήγησε, ξύπνησε μια ημέρα και “σταμάτησα το ποτό, μου το κόλλησε ο Τραμπ, ένας άσωτος όπως ο Τραμπ είπε stop. Ούτε μπύρες, ούτε τίποτε” κατέληξε προσθέτοντας πως “έκοψα με το μαχαίρι το ψωμί και τα ζυμαρικά. Δυστυχώς λυγίζω στο γλυκό”. Η πιο ωραία όμως ατάκα Βακάκη στο δίωρο που κράτησε η συνέλευση (είχε μόνον δύο θέματα) ήταν η απάντησή του για τις πρόσφατες εκθέσεις των επενδυτικών τραπεζών που διατύπωναν επιφυλάξεις για την πορεία της Jumbo: “Εμείς μιλάμε με νούμερα, όχι με συναισθήματα”. Για το ίδιο θέμα είπε επίσης πως “έχω ξεκαθαρίσει στον κόσμο ότι εδώ είμαστε αποταμίευση. Δεν κάνουμε χρηματιστηριακά παιχνίδια. Οι περισσότεροι πύραυλοι ανατινάζονται στην εξέδρα και από αυτούς που φεύγουν οι μισοί δεν επιστρέφουν”. Ενδιαφέρουσα και η άποψη Βακάκη για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, όπου είπε «κάποιοι πρέπει να αφήσουν τη φιλολογία και να αρχίσουν το σεξ».
Η τριπλέτα του ΤΙΤΑΝΑ
-Τρεις εξαγορές έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες ο Όμιλος Titan Cement, όλες με στρατηγική σημασία και ένα κοινό σημείο: την εγγύτητα σε λιμάνια, στοιχείο που ενισχύει τη διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές και προσφέρει αυξημένη ευελιξία στις εξαγωγές. Η πιο πρόσφατη κίνηση είναι η εξαγορά της Vracs de L'Estuaire, η οποία λειτουργεί μια υπερσύγχρονη μονάδα άλεσης κλίνκερ στο λιμάνι της Χάβρης στη Βόρεια Γαλλία, με ετήσια δυναμικότητα 0,6 εκατ. τόνων. Σε συνδυασμό με την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη αγορά της Κωνσταντινούπολης και της Keystone Cement Company στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμορφώνεται μια τριπλέτα επενδύσεων που αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου αύξησης EBITDA κατά 11%–13% έως το 2028. Όπως εξηγούν αναλυτές, η στρατηγική αυτή επιλογή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσφορά, δημιουργώντας ευκαιρίες για παραγωγούς με ισχυρή εξαγωγική δυνατότητα. Με τις νέες εγκαταστάσεις να απευθύνονται τόσο στις τοπικές αγορές όσο και στο διεθνές εμπόριο, ο Τιτάνας κινείται για να θωρακίσει τη μελλοντική του κερδοφορία και να αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Η Titan Cement κινείται πέριξ των 4,3 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία, με την τιμή όμως στο ταμπλό να έχει υποχωρήσει λίγες συνεδριάσεις μετά το ιστορικό υψηλό των 58,80 ευρώ.
Γκριμάλντι
-Σε λίρα 100 αποδεικνύεται για τον Εμάνουελ Γκριμάλντι η επένδυση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, καθώς η κερδοφορία αυξάνεται ραγδαία, φουσκώνοντας, φυσικά και τα μερίσματα… Μάλιστα η Εταιρεία Συμμετοχών Λιμένος Ηγουμενίτσας υπό τον Πολ Κυπριανού, το “όχημα” δηλαδή με το οποίο η κοινοπραξία Grimaldi Euromed, Minoan Lines S.A. και EKEB AE, έλαβαν το 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας το 2023 σε μία συμφωνία ύψους 84,17 εκατ. ευρώ, θα δώσει φέτος και προμέρισμα. Στις προσωρινές καταστάσεις που δημοσιοποίησε -και οι οποίες αφορούν την οκτάμηνη περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025- τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας Συμμετοχών έφθασαν τα 3,94 εκατ. ευρώ.
Αλέξης Υφαντής vs Δημήτρης Βιντζηλαίος
-Η μάχη στην εγχώρια αγορά αλλαντικών, των περίπου 450-500 εκατ. ευρώ ετησίως, φαίνεται ότι πλέον γέρνει ξεκάθαρα υπέρ του Αλέξη Υφαντή. Ο επικεφαλής της ιστορικής αλλαντοβιομηχανίας ΥΦΑΝΤΗΣ, με πωλήσεις 215,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 10,2 εκατ. ευρώ το 2024, δείχνει να πατά γερά στην κορυφή. Και με το deal για την εξαγορά της Νίκας, θα αυξήσει τον ενοποιημένο και προσβλέπει φέτος να έχει το σαφές προβάδισμα σε μια αγορά που συγκεντρώνεται ραγδαία. Στην αντίπερα όχθη, ο Δημήτρης Βιντζηλαίος, τέσσερα χρόνια από τότε που πήρε στα χέρια του την Creta Farms μετά τον «εμφύλιο» των αδελφών Δομαζάκη που λίγο έλειψε να τη διαλύσει, εξακολουθεί να πασχίζει να την επαναφέρει σε κερδοφόρα τροχιά. Πρόσφατα η εταιρεία δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024. Σύμφωνα με αυτές, οι πωλήσεις υποχώρησαν οριακά στα 145,9 εκατ. ευρώ και οι καθαρές ζημιές αυξήθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ περίπου, από 105 χιλ. ευρώ το 2023.
Νέα πρόσωπα
-Νέα δύναμη πυρός για τους Συνδέσμους των Βιομηχάνων της χώρας καθώς έχουμε προσθήκες νέων στελεχών σε θέσεις-κλειδιά και μάλιστα με σημαντική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Ετσι, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ τοποθετήθηκε ο Γιώργος Χριστόπουλος που, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, σύμβουλος στο υπουργείο Ενέργειας, σύμβουλος στο υπ. Εργασίας κοκ. Επίσης, σε αντίστοιχη θέση στο ΣΒΕ τοποθετείται η Βίκυ Λοΐζου που έχει διατελέσει ΓΓ Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΓΓ Βιομηχανίας στο υπ. Ανάπτυξης, ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας στο υπ. Εξωτερικών, και ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Χρηματιστήριο: 5+5 blue chips σε νέες κορυφές
-«Καύσιμα» από τα βαριά χαρτιά παίρνει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταφέρνοντας να ρίξει το «οχυρό» των 2.400 μονάδων μόλις επτά συνεδριάσεις μετά την κατάκτηση των 2.300 μονάδων. Σύμμαχοι στη νέα υπέρβαση ήταν 10 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέντε εκ των οποίων έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά, ενώ άλλες πέντε σημείωσαν πολυετή ρεκόρ. Στον τραπεζικό κλάδο, η Τρ. Πειραιώς έφτασε ένα βήμα πριν από τα 9 ευρώ, που αποτελούν υψηλό 5 ετών, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε τα 11 δισ. ευρώ. Το ρεκόρ 10ετίας διεύρυνε η Alpha Bank, η οποία διαπραγματεύεται πλέον στην περιοχή των 4,5 ευρώ. Ιστορικό υψηλό για την Coca-Cola HBC στα 48,8 ευρώ, λίγες ημέρες προτού δημοσιεύσει τα ετήσια αποτελέσματα για τη χρήση 2025. Παραμένει η πολυτιμότερη εισηγμένη του ΧΑ, με την κεφαλαιοποίησή της να υπερβαίνει τα 18 δισ. ευρώ. Συνεχίζει απτόητη προς νέες κορυφές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία πλησίασε για πρώτη φορά τα 35 ευρώ. Σε αντίστοιχο ύφος η Motor Oil παραλίγο να πιάσει για πρώτη φορά τα 36 ευρώ. Γερά πάνω από τα 20 ευρώ «πατά» η ΔΕΗ, σε τιμές που είχε να δει ξανά από το καλοκαίρι του 2008. Νέα ιστορικά ρεκόρ για τη Viohalco και τη συγγενική Cenergy, με την πρώτη να φτάνει στα 13,4 ευρώ και τη δεύτερη να βάζει «πλώρη» για τα 20 ευρώ. Μάλιστα, η CENER αποτιμάται πάνω από 4 δισ. ευρώ. Σε νέο υψηλό 19 ετών η άλλη θυγατρική, ElvalHalcor, κοιτάζοντας τα 5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2007.
Η HelleniQ Energy και το call option των θεσμικών
-Αυξάνονται και πυκνώνουν οι συναλλαγές, από θεσμικά χαρτοφυλάκια, στη μετοχή της HelleniQ Energy η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ξεπέρασε τα 2,8 δισ. ευρώ. Οι περισσότεροι βλέπουν τη μετοχή σαν ένα στοίχημα «call option» (που είναι και της μόδας τώρα τελευταία). Εκτός από την υψηλή μερισματική απόδοση και τις σταθερές ταμειακές ροές, η HelleniQ Energy επενδύει πολλά στην κοινοπραξία της με τη Chevron. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο. Η Chevron, ο αμερικανικός κολοσσός με 11,1 δισ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου στα αποθέματά του, θα φέρει ένα σεισμογραφικό σκάφος νέας γενιάς για να ερευνήσει το τετράδυμο μπλοκ «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I και II» που καλύπτει 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε βάθη που φτάνουν τα 3.000 μέτρα. Η διεθνής στατιστική δίνει πιθανότητες επιτυχίας (να βρεθεί δηλαδή άμεσα αξιοποιήσιμο πετρέλαιο και φυσικό αέριο) της τάξης του 18% έως 20%. Εάν όμως συμβεί, τότε αυτόματα η αξία της κοινοπραξίας, άρα και της HelleniQ Energy, θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Το στοίχημα των θεσμικών μοιάζει μ’ ένα call option σε καλή τιμή. Αγοράζεις μια μερισματική απόδοση 6% έως 7% και ταυτόχρονα αγοράζεις το δικαίωμα να πουλήσεις αν και όταν οι έρευνες καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα.
Ακτοπλοΐα: Από το 2026-2027 θα δούμε νέα, μεγάλα πλοία
-Στο παρασκήνιο της ακτοπλοΐας, η συζήτηση για την ανανέωση του στόλου έχει περάσει πια σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι απλώς μια γενική διαπίστωση, αλλά μια πίεση που μεγαλώνει από τα νησιά, την αγορά και τις ίδιες τις εταιρείες που βλέπουν τα όρια των παλιών πλοίων να στενεύουν. Οι πληροφορίες λένε ότι το σχέδιο αρχίζει να «κουμπώνει»: χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πρόσβαση σε δάνεια και ενισχύσεις που θα επιτρέψουν την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό γερασμένων πλοίων. Η ανάγκη είναι υπαρκτή και δύσκολα αμφισβητείται, ειδικά για τα νησιά που ζουν και αναπνέουν από την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Οι μεγάλοι όμιλοι, άλλωστε, έχουν ήδη κάνει τις κινήσεις τους. Στην αγορά θεωρείται δεδομένο ότι από το 2026-2027 θα δούμε νέα, μεγάλα πλοία να μπαίνουν στις γραμμές. Το πραγματικό στοίχημα, όμως, βρίσκεται αλλού. Στις μικρότερες εταιρείες, εκεί όπου κάθε ευρώ μετράει και κάθε πλοίο κάνει τη διαφορά. Στο κυβερνητικό επιτελείο επιμένουν ότι αυτή τη φορά δεν θα μείνουν εκτός οι «μικροί». Το ερώτημα, φυσικά, είναι αν το σχέδιο θα προχωρήσει με τους ρυθμούς που απαιτούνται.
Τι βλέπει η Wall Street στη συντεταγμένη στροφή των Greeks στα δεξαμενόπλοια
-H εικόνα που σχηματίζεται στις αρχές του 2026 δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Η ελληνική πλοιοκτησία κάνει μια συντεταγμένη, σχεδόν «πολιτική» στροφή προς τα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, διαβάζοντας καλύτερα από πολλούς τον παγκόσμιο κύκλο ρίσκου και αποδόσεων. Στη γλώσσα των αγορών, αυτό λέγεται conviction trade. Τα ονόματα που πρωταγωνιστούν δεν είναι τυχαία. Η Dynacom με 16 VLCC, η Cape Shipping της οικογένειας Ανδριανόπουλου ακολουθεί με VLCC 319.000 dwt, επιβεβαιώνοντας ότι το «βαρύ» κεφάλαιο κινείται συντονισμένα. Στα Suezmax, η εικόνα θυμίζει καλά οργανωμένο syndicate: η Lavinia Tankers του Πάνου Λασκαρίδη, η Stealth Maritime του Χάρη Βαφειά, η JHI Steamship του Γιάννη Ιγγλέση και η New Shipping του Αδαμάντιου Πολέμη τοποθετούνται επιθετικά, με συνολικά επτά νέες παραγγελίες. Παράλληλα, η Stealth Maritime ενισχύει το αποτύπωμά της και στα προϊόντα πετρελαίου, με δύο νέα LR2, δείχνοντας διαφοροποίηση αλλά όχι αμφιβολία για τον κλάδο. Την ίδια στιγμή, η απουσία ουσιαστικών κινήσεων στο ξηρό φορτίο, με μοναδική εξαίρεση δύο Kamsarmax της Safe Bulkers, λειτουργεί ως σιωπηρή παραδοχή ότι το story εκεί δεν «πουλάει» αυτή τη στιγμή. Υψηλό κόστος νεότευκτων, εύθραυστη ισορροπία προσφοράς–ζήτησης και περιορισμένη ορατότητα. Η αναβολή των συζητήσεων για το IMO Global Net Zero Framework, σε συνδυασμό με γεωπολιτικές εντάσεις και κυρώσεις σε παλαιά δεξαμενόπλοια, δημιουργούν ένα περιβάλλον που στη Wall Street θα χαρακτηριζόταν textbook bull case. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν κυνηγούν απλώς ναύλα: τοποθετούνται στρατηγικά σε έναν κύκλο που εκτιμούν ότι έχει ακόμη δρόμο μπροστά του.
Τα απόνερα από την παρουσία της Κίμπερλι στο Propeller Club
-Συνεχίζονται τα απόνερα από την παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην εκδήλωση του Propeller Club Port of Piraeus. Είναι φανερό πλέον ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως σταθερό κόμβο σε μια ασταθή γειτονιά και η πρέσβης το επαναεπιβεβαίωσε. Όχι μόνο λόγω γεωγραφίας, αλλά λόγω ικανότητας να συνδυάζει ναυτιλία, υποδομές και ενεργειακή ασφάλεια. Λιμάνια, ναυπηγεία και LNG projects παραμένουν ψηλά στην ατζέντα των ΗΠΑ που κάθε άλλο παρά συγκυριακή θεωρείται. Η Ελλάδα, με τη ναυτιλιακή της ισχύ και τη θεσμική της σταθερότητα, εμφανίζεται ως επιλογή χαμηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης. Στην ομιλία της στο Propeller Club, η πρέσβης, που ας μην ξεχνάμε ότι έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε πολιτική γλώσσα, αποφεύγοντας τα διπλωματικά στερεότυπα. Έθεσε τη ναυτιλία ως εργαλείο σταθερότητας και ισχύος, συνδέοντάς την άμεσα με την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου. Μηνύματα που δεν απευθύνονταν μόνο στην Αθήνα. Στο παρασκήνιο, η εκτίμηση είναι ότι οι ΗΠΑ επενδύουν στρατηγικά σε αξιόπιστους εταίρους, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει πεδίο ανταγωνισμών.
Η Bylot ελπίζει σε καλύτερες μέρες
-Επειτα από μια περίοδο ταλαιπωρίας, η Intalot -Bylot, πλέον- δείχνει πως προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα, που χρηματιστηριακά σημαίνει κεφαλαιοποίηση κοντά στα 2 δισ. ευρώ, ενώ στην αγορά κυκλοφορούν φημολογίες για εξαγορές που θα ενισχύσουν το μερίδιό της στη βρετανική αγορά στοιχηματισμού. Λέγεται μάλιστα ότι η ανακοίνωση θα έρθει μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες και θα αποδείξει ότι η κατάσταση που προκλήθηκε με τη βαριά αύξηση της φορολογίας στη Βρετανία, συνιστά ευκαιρία ανάπτυξης για την Bally’s Intralοt.
Η «μικρή» TREK βγήκε στην αγορά και ψάχνει
-Η TREK Development έκανε το ντεμπούτο της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τιμή εισαγωγής 1,40 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 11 εκατ. ευρώ. Σήμερα η μετοχή διαπραγματεύεται στα 3,17 ευρώ και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε χθες τα 25 εκατ. ευρώ. Είναι μια εταιρεία που σχεδιάζει, χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα υποδομής σε έναν εξειδικευμένο τομέα των υποδομών, στην ενέργεια, το κλίμα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εταιρεία των αδελφών Παπαπολύζου δεν κατασκευάζει δρόμους αλλά αναπτύσσει smart cities, ενεργειακές αποδόσεις σε δημόσια κτήρια και ψηφιακές υποδομές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για εξαγορές εξειδικευμένων εταιρειών, δηλαδή παραγωγικές μονάδες που σήμερα είναι προμηθευτές της στη μικρή βιομηχανία, την τεχνολογία και το κατασκευαστικό κομμάτι. Η διοίκηση έχει ήδη δρομολογήσει την έκδοση ενός ομολογιακού δανείου για να χρηματοδοτήσει το πρώτο κύμα των εξαγορών, ενώ ήδη έχει δεχθεί κρούσεις από θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού για placement. Όλα αυτά προτού συμπληρωθούν 3 μήνες από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.
Τα πρώτα λεφτά στην ελληνική βιοτεχνολογία
-Με την έναρξη του πρώτου ελληνικού «Life Sciences Venture Capital Fund» στα τέλη του 2025, η Kos Biotechnology Partners των Δρ. Σίμου Συμεωνίδη και Αλέξανδρου Τζούκα, πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση. Τοποθετήθηκε στην Epikast, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Στέλιο Παπαδόπουλο, «πατριάρχη της βιοτεχνολογίας» στις ΗΠΑ μαζί με άλλους επενδυτές. Η Epikast, με έδρα τη Νέα Υόρκη αλλά και παρουσία στην Αθήνα, προσφέρει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις στη βιοφαρμακευτική βιομηχανία. Το Life Sciences Venture Capital Fund σχεδιάζει επενδύσεις σε Βοστώνη και Σαν Φρανσίσκο και συνεργασίες με κορυφαία αμερικανικά Venture Capital funds, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ανάπτυξη εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και υποδομών στην Ελλάδα.
Ξαφνικά δεν φτάνουν τα GPU
-Μέχρι πρόσφατα, πολλοί GPU providers (πάροχοι υπολογιστικής ισχύος), κυρίως λόγω και των τεράστιων κρατικών επενδύσεων σε data centers Τεχνητής Νοημοσύνης, είχαν τον πονοκέφαλο να βρουν πελάτες (tenants) ώστε να καταναλώσουν την τεράστια ισχύ που παρέχουν στην αγορά. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το ακριβώς αντίστροφο: οι πελάτες ψάχνουν απεγνωσμένα θέσεις σε κάρτες Τεχνητής Νοημοσύνης στα μεγάλα data center και δεν βρίσκουν. Ο λόγος είναι ένα νέο, «ανοιχτό» μοντέλο της Moonshot AI, το Kimi K2.5. Είναι αρκετά δυνατό για απαιτητικές δουλειές με «agents» και, κυρίως, με τιμές χρήσης πολύ χαμηλότερες από τα κορυφαία κλειστά μοντέλα όπως το Opus 4.5 της Anthropic. Αυτή η διαφορά και η ποιότητα του μοντέλου πυροδότησε τη μεταφορά σε πολλά workloads από την Οpus σε Kimi. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφεί, μέσα σε λίγες μέρες, μεγάλη ζήτηση για ισχυρές GPUs. Αρκετοί online providers εμφανίζουν πίεση/περιορισμένη διαθεσιμότητα. Δεν είναι απλώς «μόδα» ούτε περιστασιακό hype. Μοιάζει με την αντίστοιχη φρενίτιδα που ζήσαμε πέρυσι τέτοια εποχή με το Deepseek.
Ο Eλον Μασκ θέλει να γίνει πρωταθλητής και στην Ενέργεια
-Διάλεξε μια μικρή πόλη της Καλιφόρνιας. Θέλει να τη μετατρέψει σε πειραματικό εργαστήριο παραγωγής ενέργειας. Η Tesla κατέθεσε σχέδια για την κατασκευή μιας εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας αξίας $140 εκατομμυρίων στο Ripon της Καλιφόρνιας. Θα κατασκευάζει περισσότερα από 150 Megapacks, μπαταρίες-γίγαντες, ικανές να τροφοδοτήσουν χιλιάδες νοικοκυριά. Ο Ελον Μασκ θέλει να μετατρέψει την Tesla από εταιρεία τεχνολογίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, σ’ έναν ενεργειακό κολοσσό. Τα Megapacks της Tesla θα μπορούν να εγκαθίστανται σε όλο τον κόσμο, μετατρέποντας τις πόλεις σε γιγάντιες μπαταρίες που μπορούν να αποθηκεύουν ηλιακή και αιολική ενέργεια και να την απελευθερώνουν όταν χρειάζεται. Τα Megapacks θέλουν να αντικαταστήσουν ρυπογόνους γεννήτριες και θα προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε περιόδους με πολλά μπλακάουτ, που στην Καλιφόρνια είναι συχνότατο φαινόμενο κάθε καλοκαίρι. Την ώρα που ο Πρόεδρος Τραμπ πρεσβεύει τη θεωρία «drill baby drill» ο Eλον Μασκ θέλει να εγκαθιστά τις Megapacks μπαταρίες με ταχύτητα, σαν updates λογισμικού.
Η Κίνα κερδίζει από τον ήλιο
-Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η Κίνα εγκατέστησε 256 GW ηλιακής ισχύος. Ολες οι χώρες του υπόλοιπου πλανήτη μαζί, 124 GW. Η Κίνα εγκαθιστά διπλάσια φωτοβολταϊκά από τις ΗΠΑ, Ινδία, Γερμανία, Βραζιλία και όλες τις άλλες χώρες συνολικά. Την ίδια ακριβώς περίοδο, τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατακτούν τις αγορές του πλανήτη - πάνω από 65% των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Από 20%, το 2010, κατέκτησε τα 2/3 της αγοράς - σε μόλις δεκαπέντε χρόνια. Η Δύση συζητά για την «ενεργειακή μετάβαση» και θέτει στόχους για το 2030, η Κίνα την υλοποιεί σήμερα. Από 37 GW ηλιακής ισχύος το 2022 σε 256 GW το 2025, άνοδος +590% σε 3 χρόνια. Παράλληλα, η BYD ξεπέρασε σε πωλήσεις την Tesla παγκοσμίως, ενώ οι κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυριαρχούν στις αγορές της Ευρώπης, Ασίας, Λατινικής. Αμερικής. Η Κίνα, εξασφαλίζει ενεργειακή ανεξαρτησία, κατακλύζει τις αγορές με φθηνά φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθιστώντας αδύνατο τον ανταγωνισμό για δυτικούς κατασκευαστές. Επιπλέον, δημιουργεί τεχνολογική εξάρτηση. Όπως κάποτε ο πλανήτης εξαρτιόταν από το σαουδαραβικό πετρέλαιο, σύντομα θα εξαρτάται από κινεζικά ηλιακά πάνελ και μπαταρίες λιθίου. Ευρώπη και ΗΠΑ αντιδρούν με δασμούς, αλλά είναι πια αργά.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα