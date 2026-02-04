Η Golden Age Capital ψήφισε και… εξαγόρασε τον «Πρόεδρο»
Πλειοψηφικό deal στην αλυσίδα street food των αδελφών Τσαρούχα, με σχέδιο επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό - Το πρώτο επενδυτικό βήμα του fund του Περικλή Μαζαράκη, με κεφάλαια κοντά στα 250 εκατ. ευρώ
Με την αλυσίδα εστιατορίων «Ο Πρόεδρος» ξεκίνησε τις επενδύσεις του η Golden Age Capital υπό τον κ. Περικλή Μαζαράκη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newmoney, το private equity fund, που κατάφερε να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ από την αγορά, εξαγόρασε πλειοψηφικό μερίδιο στην αναπτυσσόμενη αλυσίδα που δημιούργησαν τα αδέρφια Βασίλης και Ιάσων Τσαρούχας.
Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το newmoney για έντονη κινητικότητα στον χώρο της εστίασης από private equity funds, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση στην αλυσίδα «Ο Πρόεδρος» έγινε με γνώμονα τις προοπτικές τόσο της εγχώριας ανάπτυξης όσο και της επέκτασης στο εξωτερικό, καθώς το σύγχρονο ελληνικό street food concept μπορεί να προσελκύσει διεθνές κοινό, ιδίως σε μια περίοδο όπου τα απανωτά ρεκόρ των τουριστικών ροών φέρνουν σε επαφή την ελληνική κουζίνα με εκατομμύρια νέους επισκέπτες.
