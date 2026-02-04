Η Golden Age Capital ψήφισε και… εξαγόρασε τον «Πρόεδρο»

Πλειοψηφικό deal στην αλυσίδα street food των αδελφών Τσαρούχα, με σχέδιο επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό - Το πρώτο επενδυτικό βήμα του fund του Περικλή Μαζαράκη, με κεφάλαια κοντά στα 250 εκατ. ευρώ