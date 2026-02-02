Βουτιά 5% για το πετρέλαιο μετά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Οι τιμές είχαν πρόσφατα ανέλθει σε υψηλό εξαμήνου, εν μέσω φόβων ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, οι οποίες υπέδειξαν πιθανή αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει το Ιράν για ενδεχόμενη παρέμβαση, εάν δεν καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία ή εάν συνεχίσει την καταστολή των εγχώριων διαδηλώσεων, τις οποίες η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι υποκινούνται από τη Δύση.
Το Σάββατο ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά» με τις ΗΠΑ, ενώ ο ανώτατος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για διαπραγματεύσεις.
Οι τιμές του πετρελαίου είχαν πρόσφατα ανέλθει σε υψηλό εξαμήνου, εν μέσω φόβων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν.
Το Brent υποχώρησε κατά 4,96% στα 65,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) κινήθηκαν περίπου 5% χαμηλότερα, στα 61,76 δολάρια το βαρέλι.
Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ενδιάμεσες εκλογές αργότερα εντός του έτους, και οι τιμές των καυσίμων αποτελούν παραδοσιακά ένα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους.
Οι διπλωματικές διερευνητικές κινήσεις λαμβάνουν χώρα επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία πρόσθετη προσφορά εισέρχεται αθόρυβα στην αγορά. Το αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από υπεράκτια και χερσαία αποθέματα και όχι από νέα παραγωγή, αυξάνει τη διαθέσιμη ποσότητα βαρελιών, ακόμη και καθώς η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου συνεχίζει να υπερβαίνει τη ζήτηση.
Και οι δύο ειδικοί ανέφεραν ότι αυτές οι ροές συμβάλλουν στον περιορισμό των τιμών, ακόμη και καθώς ο OPEC+ συνεχίζει να διαχειρίζεται προσεκτικά την παραγωγή.
Το καρτέλ πετρελαίου αποφάσισε την Κυριακή να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής για τον Μάρτιο, παρατείνοντας το τρίμηνο «πάγωμα» της προσφοράς.
