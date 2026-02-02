Βουτιά 5% για το πετρέλαιο μετά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι τιμές είχαν πρόσφατα ανέλθει σε υψηλό εξαμήνου, εν μέσω φόβων ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν