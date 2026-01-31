Τουρισμός: Αύξηση 5% στις προκρατήσεις για τη φετινή σεζόν

Με το 2025 να κλείνει με τουριστικές εισπράξεις για πρώτη φορά, όπως όλα δείχνουν, πάνω από τα 23,5 δισ. ευρώ, σχεδόν 2 δισ. ευρώ επιπλέον έναντι του προηγούμενου έτους αναφοράς, του 2024, το 2026 έχει ξεκινήσει με θετικούς οιωνούς μεν ως προς τη ζήτηση και τις προκρατήσεις, αυξημένο προβληματισμό δε από πλευράς της τουριστικής αλυσίδας σε σχέση με τη χωρητικότητα των προορισμών για τη θερινή σεζόν και τις κρίσιμες υποδομές στα νησιά.«Συγκρατημένη αισιοδοξία» είναι το σύνθημα για φέτος, όπως δηλώνει ο κλάδος που βλέπει ήδη -έστω και αν ακόμη είναι νωρίς- τις κρατήσεις για τη φετινή χρονιά τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι και ελαφρώς αυξημένα από 3% έως 5% σε κορυφαίους προορισμούς, όπως η Κρήτη ή η Ρόδος.Για το 2025, στο 11μηνο τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος παραπέμπουν σε ένα σύνολο εισπράξεων, μαζί με την κρουαζιέρα, της τάξεως των 23 δισ. ευρώ, αυξημένων κατά 8,9% έναντι των 21,12 δισ. ευρώ της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2024, με τις προβλέψεις πλέον για το σύνολο της χρονιάς να παραπέμπουν σε πάνω από 23,5-23,6 δισ. ευρώ, από τα 21,6 δισ. ευρώ του 2024. Αντίστοιχα και στις αφίξεις, που ανήλθαν στο 11μηνο στα 36,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες (πλήν κρουαζιέρας) με βάση πάντα την ΤτΕ, εκτιμάται αύξηση έναντι του 2024 με επιπλέον 1,6-1,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες φτάνοντας τελικά, κατά τις εκτιμήσεις, σε πάνω από 37,6 εκατομμύρια για το σύνολο της χρονιάς.«Κάθε χρονιά, όμως, είναι μια νέα πρόκληση, κάτι που φάνηκε πολύ έντονα και από το μπλακ άουτ στις αερομεταφορές την 4η Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός παραμένει ευάλωτος σε τρίτους παράγοντες, από τα γεωπολιτικά και την οικονομική αστάθεια μέχρι και εντελώς απρόσμενα γεγονότα», δηλώνουν κορυφαία στελέχη του κλάδου.Ως προς τις βασικές παραμέτρους που δίνουν τον τόνο για τη φετινή τουριστική χρονιά δημιουργώντας τις πρώτες θετικές ενδείξεις για τον ελληνικό τουρισμό:Πρώτη και βασική παράμετρος, η αυξημένη, συνολικά, διάθεση για ταξίδια, που παραμένει ψηλά και για το 2026 σε όλη την Ευρώπη παρά τις πιέσεις στα εισοδήματα, τις αυξημένες τιμές και τον πληθωρισμό που φέρνει -ενδεικτικά στη χώρα μας- σταθερά στις πρώτες θέσεις ως προς τις αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (+11,9% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2025). Εμπειρία, αυθεντικότητα και προσωπική ταυτότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό, είναι στο επίκεντρο με βάση σχετική έρευνα για τις τάσεις του 2026 της Booking.com. Από την ανάλυση της Oxford Economics για το 2026, οι διεθνείς αφίξεις θα σημειώσουν άνοδο 8% φέτος από το +5% του 2025 και κατά 6% στην Ευρώπη έναντι +5% το 2025, την ώρα που το παγκόσμιο ΑΕΠ σημειώνει μια επιβράδυνση σε 2,7% από 2,9%. Η Μεσόγειος παγιώνεται ως κορυφαίος παγκόσμιος προορισμός και εκτιμάται ως ο μεγάλος κερδισμένος του 2026 χάρη στο ισχυρό τουριστικό προϊόν και την αυθεντική εμπειρία, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο Νο 1 διεθνώς και τέσσερις μεσογειακές χώρες να συγκαταλέγονται επίσης στις δέκα πιο δημοφιλείς φέτος παγκοσμίως, η Ισπανία στη δεύτερη θέση, η Ιταλία στην 5η, η Τουρκία στην 6η και η Ελλάδα στη 10η.