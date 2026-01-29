Aluminium Dunkerque: Έξι ξένοι «μνηστήρες» για το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου της Ευρώπης, στο προσκήνιο η Metlen
Όπως αναφέρει η γαλλική Les Echos, η Metlen διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και εξετάζει ενεργά κινήσεις εξαγορών, ενώ με την εξαγορά της Aluminium Dunkerque θα αύξανε κατά 2,5 φορές την παραγωγή αλουμινίου
Στη Δουνκέρκη, η διαδικασία πώλησης του μεγαλύτερου χυτηρίου αλουμινίου της Ευρώπης μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τη λίστα των υποψήφιων αγοραστών να γίνεται πιο ξεκάθαρο και το ενδιαφέρον του γαλλικού κράτους να εντείνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι ξένοι όμιλοι – χωρίς καμία γαλλική παρουσία – έχουν καταθέσει προκαταρκτικές προσφορές για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque, πρώην μονάδας της Pechiney.
Σύμφωνα με τη Les Echos, μεταξύ των ενδιαφερομένων βρίσκονται η Metlen, οι όμιλοι Emirates Global Aluminium (EGA), η Alba από το Μπαχρέιν, ένας ιαπωνικός όμιλος – η Sumitomo – καθώς και δύο ακόμη διεθνείς παίκτες. Ένας εξ αυτών, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τα συνδικάτα: η Rio Tinto, πρώην ιδιοκτήτης της μονάδας την περίοδο 2007–2018, κατηγορείται ότι είχε προχωρήσει τότε σε σημαντικές περικοπές προσωπικού πριν μεταπωλήσει το χυτήριο στον Ινδό επιχειρηματία Σαντζίβ Γκούπτα, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.
