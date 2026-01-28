Τι είναι το «χρυσό αίμα» που κυλά στις φλέβες μόνο 50 ανθρώπων στον κόσμο
Είναι τόσο σπάνιο που οι επιστήμονες προσπαθούν να το «καλλιεργήσουν» σε εργαστήριο
Γιατροί, νοσηλευτές, χειρουργοί βρίσκονταν διαρκώς σε ετοιμότητα στα ταξίδια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου (WHMU) έπρεπε να είναι έτοιμη να δράσει σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος. Μαζί με όλα τα απαραίτητα, φρόντιζαν να έχουν πάντα μαζί τους μονάδες αίματος για επείγουσες μεταγγίσεις. Η ομάδα αίματος του πρώην προέδρου το απαιτούσε, αφού το AB αρνητικό είναι ο σπανιότερος από τους οκτώ κύριους τύπους αίματος στον γενικό πληθυσμό, σε ποσοστό που αγγίζει μόλις το 1%.
Αν στην περίπτωση του Ομπάμα η άμεση πρόσβαση σε απόθεμα αίματος ήταν καθοριστική για την υγεία του, ακόμα δυσκολότερη είναι η περίπτωση των λιγότερων από 50 ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη με φαινότυπο αίματος Rh-null, γνωστό και ως «χρυσό αίμα».
