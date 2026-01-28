Αυτές είναι οι σωστές απαντήσεις για μια επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας
Απλές συμβουλές για μεγαλύτερες πιθανότητες να σας προσλάβουν, σύμφωνα με σύμβουλο επαγγελματικής σταδιοδρομίας
«Πείτε μας για ποιο λόγο πρέπει να σας προσλάβουμε», «γιατί θέλετε να εργαστείτε μαζί μας», «μιλήστε μας για τον εαυτό σας», «αν ήσασταν ζώο ποιο θα ήσασταν», είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που μπορεί να θέσει ένας υπεύθυνος ανθρωπίνου δυναμικού κατά τη διάρκεια συνέντευξης για μια θέση εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο ένας υποψήφιος προετοιμάζεται και παρουσιάζεται στη συνέντευξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου “Interviewology: The New Science of Interviewing” και σύμβουλο επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Άννα Παπαλία, οι απαντήσεις που διασφαλίζουν την επιτυχία είναι πιο απλές απ’ όσο νομίζουμε.
Η ερώτηση είναι δύσκολη, η απάντηση απλή
«Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;»: Πρόκειται για μια από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις, που όμως, συχνά δυσκολεύει τους υποψηφίους. Πολλοί επιλέγουν να εστιάσουν στην ίδια την εταιρεία, αναφέροντας ότι επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα της, ότι τους αρέσει ο τρόπος λειτουργίας της ή ότι συμμερίζονται τις ίδιες αξίες. Η Παπαλία υποστηρίζει ότι όλα τα παραπάνω έχουν μικρή αξία και πως η σωστή απάντηση είναι μία και πολύ απλή: «Επειδή μπορώ να κάνω τη δουλειά».
