Κώτσηρας: 1,19 εκατ. ευρώ επέστρεψαν το 2025 στα ταμεία του κράτους μετά τους ελέγχους για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που έγιναν μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν μέχρι τώρα προκύψει 462 μοναδικοί οφειλέτες