Bank of America: Οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021
Bank of America: Οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021
Επικρατέστερο το σενάριο «no landing», οι ευρωπαϊκές μετοχές θα υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών - Η Γερμανία παραμένει η πιο δημοφιλής αγορά - Σε υψηλό τεσσάρων ετών η ανάληψη ρίσκου
Δύο νέες έρευνες Fund Manager Survey (Global και European) της Bank of America καταγράφουν το επενδυτικό κλίμα, που είναι το πιο αισιόδοξο από το 2021.
Οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη βρίσκονται σε υψηλό τετραετίας, με το σενάριο «no landing» να θεωρείται πλέον το πιθανότερο, ενώ οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχωρούν και ενισχύονται οι προσδοκίες για ένα περιβάλλον τύπου «goldilocks».
Διαβάστε τα βασικά σημεία των δύο ερευνών στο newmoney.gr
Οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη βρίσκονται σε υψηλό τετραετίας, με το σενάριο «no landing» να θεωρείται πλέον το πιθανότερο, ενώ οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχωρούν και ενισχύονται οι προσδοκίες για ένα περιβάλλον τύπου «goldilocks».
Διαβάστε τα βασικά σημεία των δύο ερευνών στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα