O κανόνας του 25: Πόσα πρέπει να έχεις για να θεωρείσαι πλούσιος
Πώς ορίζουν οι πλούσιοι τον πλούτο; Μια αριθμητική πράξη δίνει την απάντηση
Όταν ο Kenn Ricci, πρόεδρος της εταιρείας ιδιωτικών τζετ Flexjet, ρωτήθηκε από την Wall Street Journal πώς καταλαβαίνει κανείς ότι είναι «πλούσιος», η απάντηση ήταν τόσο απλή όσο… ένας πολλαπλασιασμός. «Είσαι πλούσιος όταν έχεις 25 φορές τα ετήσια έξοδά σου», ήταν η γρήγορη και σαφής απάντησή του. Εξήγησε ότι αν ένα άτομο ζει με 1 εκατομμύριο δολάρια τον χρόνο, για να θεωρείται πλούσιο χρειάζεται περιουσία 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν ζει με 100.000 δολάρια τον χρόνο, τότε τα 2.500.000 δολάρια είναι αρκετά. Κι αν καταφέρει να ζει με 10.000 δολάρια το χρόνο, τότε το ποσό των 250.000 αρκεί να τον χαρακτηρίσει πλούσιο.
Αυτή η «Αρχή του 25 Χ» κυκλοφορεί στο ευρύ κοινό ειδικά στους επιχειρηματικούς κύκλους των ΗΠΑ. Κι έχει κάνει πολλούς να σταματούν να σκέφτονται «πόσα πρέπει να βγάζω» και να αρχίζουν να μετρούν «πόσα πρέπει να έχω» για να νιώθουν οικονομικά ανεξάρτητοι.
